Bắt giữ nhiều "quý bà" sát phạt cờ bạc trong nhà kho bỏ hoang

Đến 19h30 ngày 2/3, Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn đang lấy lời khai ban đầu của 18 người liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.

Nhiều "quý bà" tham gia đánh bạc (Ảnh: T.Q.).

Trước đó, lúc 13h cùng ngày, công an phường An Phú và Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường An Phú đột kích vào nhà kho bỏ hoang ở khu phố 1B, phường An Phú. Thời điểm này, lực lượng công an bắt quả tang 18 người đang sát phạt cờ bạc. Trong số này, có rất nhiều "quý bà" tham gia.

Tại hiện trường, công an thu giữ 11 bộ bài đã qua sử dụng, hơn 12 triệu đồng trên chiếu bạc. Qua khám xét trên người đối tượng, công an thu giữ trên 100 triệu đồng liên quan đến việc chơi bài binh 6 lá.

Bước đầu xác định, sòng bạc này do Nguyễn Trường Giang (31 tuổi, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Thảo (33 tuổi, ngụ phường An Phú) tổ chức cho nhiều người đánh bài để nhận tiền xâu gần 10 ngày qua.

Mỗi ván chơi sẽ đặt cược 200.000 - 500.000 đồng. Sau 5 ván chơi, nhà cái phải chung tiền xâu cho Giang và Thảo 50.000 - 100.000 đồng. Sau một ngày thu tiền xâu, Thảo và Giang chia đôi số tiền để tiêu xài cá nhân.