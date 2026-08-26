Bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng ở TPHCM

Ngày 26/8, Công an TPHCM đã bắt giữ Trương Xuân Huy (SN 1982, ngụ phường Tân Sơn) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nghi phạm Trương Xuân Huy (Ảnh: Nguyễn Trang).

Chiều cùng ngày, Huy đeo khẩu trang, mặc áo dài tay, chạy xe máy đến tiệm vàng K.H.T. trên đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Tân Sơn. Tại đây, đối tượng dùng cục bê tông đập vỡ tủ kính rồi nhanh chóng lấy 10 chiếc vòng có trọng lượng khoảng 7 chỉ vàng 18K và rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an phường Tân Sơn khẩn trương phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết, tài liệu.

Con dao và số vàng được cảnh sát thu giữ trên đường đối tượng (Ảnh: Nguyễn Trang).

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát địa bàn, truy vết hướng di chuyển, nhận diện đặc điểm đối tượng và phương tiện, khoanh vùng các địa điểm nghi vấn, qua đó xác định Trương Xuân Huy là nghi phạm gây án.

Sau hơn 80 phút kể từ khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng, công an đã bắt giữ Trương Xuân Huy tại đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, kịp thời ngăn chặn đối tượng tẩu tán tài sản.