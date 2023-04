Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn dưới lòng hồ

Ngày 29/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Hạ Long vừa phối hợp với Công an tỉnh Sơn La truy bắt thành công đối tượng truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm - Cầm Văn Bun (SN 1986, ở Sơn La), theo quyết định truy nã số 05 ngày 5/4 về tội Mua bán trái phép chất ma túy, của Công an tỉnh Sơn La.

Theo cảnh sát, thời điểm bị bắt, Bun đang lẩn trốn tại khu vực hồ Hùng Thắng thuộc phường Hùng Thắng, TP Hạ Long.

Cầm Văn Bun tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh về việc phối hợp bắt giữ đối tượng Bun.

Theo cảnh sát, Cầm Văn Bun với bản tính côn đồ, liều lĩnh, thông thuộc việc bơi lặn từ nhỏ nên ngay khi bị phát hiện, đối tượng đã phi thẳng xuống lòng hồ Hùng Thắng để lẩn trốn, hòng thoát thân.

Tuy nhiên, sau 2 giờ khoanh vùng, lần theo dấu vết, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng này.