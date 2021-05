Bắt giữ đối tượng đòi nổ súng tại khu vực bỏ phiếu bầu cử

Dân trí Tại cơ quan công an, Định khai nhận, do bất mãn nên đối tượng làm băng rôn, khẩu hiệu để yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo, nếu không được đáp ứng sẽ cho nổ súng tại khu vực bỏ phiếu bầu cử.

Đối tượng Định cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Trung Hiếu).

Ngày 24/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Trước đó, vào khoảng 9h, ngày 22/5, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Đối tượng bị bắt là Lương Văn Định (tên gọi khác là Lương Long Định, sinh năm 1972, trú tại tiểu khu 12, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), tang vật thu giữ là một khẩu súng tự chế và 26 viên đạn tự chế, một hộp trụ kim loại có 4 dây dẫn lõi màu đồng, một dao nhọn, một băng rôn in dòng chữ "Đảng sức sống mới Việt Nam", " Yêu cầu đối thoại công khai", một băng rôn in hình lá cờ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh, xung quanh ngôi sao vàng có 6 ngôi sao nhỏ, cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Định khai nhận do bất mãn, đối tượng làm băng rôn, khẩu hiệu để yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo, nếu không được đáp ứng sẽ cho nổ súng, gây tiếng nổ tại khu vực bỏ phiếu bầu cử.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ mục đích, động cơ của đối tượng, đồng thời triển khai rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phức tạp, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử.

Trần Thanh