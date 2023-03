Bắt giữ đối tượng cướp xe máy, kéo lê cụ bà trên đường rồi bỏ chạy

Ngày 23/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1982, ở xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản ở Tuyên Quang rồi bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào ngày 19/3, Công đến nhà bà ĐT.X. (SN 1957, ở xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), rồi tự xưng là bạn của chồng bà X., mục đích để trộm cắp tài sản.

Lúc này, chỉ có bà X. và một cháu bé 11 tuổi, là cháu nội bà X. có mặt tại nhà.

Tới khoảng 12h30 cùng ngày, Công nhờ bà X. lấy xe máy chở đến xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương để đón xe khách. Do tuổi cao nên bà X. đã để Công đèo mình và cháu gái.

Hình ảnh Công lái xe máy bỏ chạy, kéo lê bà X. trên đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đi được một đoạn, Công nói dối rằng xe bị hỏng, bảo bà X. xuống xe để kiểm tra, nhân cơ hội, Công rồ ga phóng xe bỏ chạy. Thấy vậy, bà X. đã dùng tay bám vào phía sau xe để giữ lại nhưng bất thành.

Theo cảnh sát, khi Công bỏ chạy được 45m thì bà X. bị tuột tay, ngã văng ra đường. Sau đó Công đã dừng xe và cho cháu nội bà X. xuống xe, còn bản thân thì tiếp tục lái xe máy bỏ chạy về hướng đi trung tâm xã Sơn Nam.

Đối tượng Công thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Sơn Dương nhanh chóng xác minh vụ việc.

Theo cảnh sát, sau khi gây án, đối tượng Công đã liên tục di chuyển, thay đổi địa chỉ lẩn trốn. Đến sáng 22/3, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, đã xác định được đối tượng Công đang lẩn trốn trên xe khách đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay lập tức, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi thông tin, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên để kiểm tra, xác minh và bắt giữ đối tượng.

Căn cứ thông tin do Công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp, lúc 11h55 cùng ngày (22/3), tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Công khi đối tượng đang lẩn trốn trên xe khách chạy tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.