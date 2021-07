Bắt giam người đàn ông đâm chết bạn lô đề

Dân trí Sáng ngày 8/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Thanh Nhàn để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Huỳnh Thanh Nhàn (SN 1982, cư trú thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và ông H.V.Đ. (SN 1965, cư trú xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có hùn tiền bán số lô, số đề để hưởng hoa hồng. Trong quá trình bán số lô, số đề, Nhàn cho rằng ông Đ. ép mình, giữ tiền hoa hồng cao hơn nên Nhàn đem lòng thù hận ông Đ. Khoảng 19h ngày 28/6, Nhàn lấy con dài khoảng 30 cm cất giấu trong người rồi đi bộ ra quán cà phê "T.P", cách nhà Nhàn khoảng 200 m thì gặp ông Đ. điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67L-379.37 chạy đến. Sau đó, Nhàn lên xe ông Đ. chở đi lấy tiền số đề. Đối tượng Huỳnh Thanh Nhàn tại cơ quan điều tra công an An Giang (Ảnh: Nghiêm Túc). Trên đường đi, giữa Nhàn và ông Đ. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, khi đến đoạn đường vắng thuộc khu vực tổ 11, ấp Long Thuận 1 (xã Long Điền A, huyện Chợ Mới), Nhàn giả vờ kêu ông Đ. dừng xe để mình đi tiểu. Sau khi xuống xe, Nhàn bất ngờ dùng dao đâm ông Đ. nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau đó, Nhàn rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 23h ngày 30/6, lực lượng công an đã bắt giữ được Nhàn khi y đang lẩn trốn tại địa phương. Được biết, Huỳnh Thanh Nhàn là đối tượng có một tiền án về tội "giết người". Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Nguyễn Hành