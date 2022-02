Bắt Giám đốc làm khống hợp đồng lao động, gian lận đấu thầu

Theo Cơ quan điều tra, ngày 27/9/2018, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng phần móng thuộc công trình phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vĩnh Long - Vũng Liêm. Hợp đồng này có giá trị hơn 417 triệu đồng, được chỉ định giao cho Công ty Cổ phần khảo sát và xây dựng công trình Thịnh Phát do Trần Anh Tuấn làm Giám đốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt Trần Anh Tuấn (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long).

Tuy nhiên, công an xác định, do doanh nghiệp không đủ điều kiện về nhân lực nên bị can Trần Anh Tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng chứng chỉ hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc, làm khống hợp đồng lao động với 2 cán bộ giám sát xây dựng để công ty đủ điều kiện tham gia dự thầu và được chỉ định thầu.

Quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát, Tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình theo quy định mà chỉ căn cứ vào số liệu, hình ảnh của các đơn vị thi công cung cấp để hợp thức hóa việc giám sát và nghiệm thu công trình.

Bị can Trần Anh Tuấn đã quyết toán số tiền thực hiện hợp đồng trên 167 triệu đồng, số còn lại chưa quyết toán thì bị phát hiện.

Cơ quan chức năng xác định do công trình không được giám sát nên các đơn vị thi công đã "rút ruột", gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của công trình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.