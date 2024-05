Bắt giám đốc doanh nghiệp ở Huế mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 23/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Quân (34 tuổi, trú tại phường Đông Ba, thành phố Huế) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Quân (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (gọi tắt Công ty Tài Phước Đức, địa chỉ tại phường Trường An, thành phố Huế) do Nguyễn Lê Quân làm Giám đốc có nhiều nghi vấn về việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra và việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng quý.

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 4 đến tháng 12/2023, có nhiều doanh nghiệp đã xuất khống 243 số hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng cho Công ty Tài Phước Đức.

Từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024, Nguyễn Lê Quân đã mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng bia của Nguyễn Thị Nhung (57 tuổi, trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế), sau đó sử dụng những hóa đơn này kê khai chi phí đầu vào cho Công ty Tài Phước Đức, để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng hơn 400 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhung tại thời điểm bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan chức năng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thùy Dung (65 tuổi, trú thành phố Huế) về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Châu Thị Hoài (63 tuổi, trú thị xã Hương Thủy) và Lê Thị Ngọc Anh (33 tuổi, trú tại thành phố Huế), cùng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng Phạm Thùy Dung (áo khoác đen) tại thời điểm bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ, với vai trò là kế toán, đối tượng Nguyễn Thị Nhung đã đặt vấn đề mua hóa đơn của Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh, là kế toán của nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lợi dụng việc được chủ doanh nghiệp giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, hàng ngày xuất hóa đơn cho khách hàng có nhu cầu và tổng hợp xuất hóa đơn bán lẻ trong ngày, các đối tượng Dung, Hoài và Anh đã cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, sau đó lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho Công ty Tài Phước Đức theo yêu cầu của Nguyễn Thị Nhung.

Cụ thể, Phạm Thùy Dung đã xuất bán 173 hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị sau thuế là hơn 3,4 tỷ đồng; Châu Thị Hoài đã xuất bán 51 hóa đơn, với giá trị sau thuế hơn 921,8 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Anh đã xuất bán 19 hóa đơn, với giá trị hơn 333,9 triệu đồng.

Nhung thỏa thuận sẽ trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn cho các đối tượng.

Sau đó, Nhung chuyển hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức sử dụng trái pháp luật nhằm thu lợi bất chính.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.