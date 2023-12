Bắt giam cô gái cố tình chiếm giữ tiền của người chuyển nhầm qua tài khoản

Ngày 1/12, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (21 tuổi, quê An Giang) về tội Chiếm giữ trái phép tài sản người khác.

Nguyễn Thị Ngọc Hiếu bị Công an thị xã Trảng Bàng khởi tố, bắt giam vì cố tình chiếm giữ tiền người chuyển nhầm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, chiều ngày 2/10, bà N.T.H.N. (39 tuổi, nhân viên Công ty TNHH BaiHe Holding Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Trảng Bàng) được ông Y.Z.M. (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) nhờ chuyển khoản 200.000 đồng cho Hiếu. Tuy nhiên, bà N. chuyển khoản nhầm cho Hiếu 200 triệu đồng.

Sau khi giao dịch thành công, bà N. phát hiện nhầm lẫn nên nhờ ông Y.Z.M. liên hệ Hiếu thông báo sự việc nhưng không liên lạc được.

Bà N. sau đó đến một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Trảng Bàng nhờ hỗ trợ liên hệ với Hiếu cũng không có kết quả. Người phụ nữ tiếp tục đến Công an thị xã Trảng Bàng để yêu cầu hỗ trợ xác minh, thu hồi số tiền trên, đồng thời xử lý Hiếu theo quy định.

Công an thị xã Trảng Bàng đã vào cuộc và mới Hiếu lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận có nhận số tiền 199.800.000 đồng do bà N. chuyển nhầm.

Hiếu tự nguyện giao nộp số tiền 30 triệu đồng trả lại cho bà N. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng đã yêu cầu Hiếu tiếp tục trả lại toàn bộ số tiền 169.800.000 đồng cho bà N. nhưng người này cố tình không trả. Do đó, Công an thị xã Trảng Bàng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Hiếu.