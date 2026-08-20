Bắt giam 40 người trong đường dây đánh bạc hơn 550 tỷ ở TPHCM

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây đánh bạc với tổng số tiền giao dịch 559 tỷ đồng; khởi tố, bắt tạm giam 40 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Nguyễn Trang).

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến, sử dụng nhiều tài khoản để tổ chức, phân phối tài khoản cá cược cho nhiều người tham gia.

Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây. Sau thời gian theo dõi, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành truy xét các đối tượng giữ vai trò quản lý, điều hành.

Cảnh sát lấy lời khai người có vai trò cầm đầu (Ảnh: Nguyễn Trang).

Cảnh sát đã triệu tập 50 đối tượng, thu giữ 50 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an xác định đường dây được tổ chức thành nhiều nhóm, nhiều cấp trung gian, trong đó nổi lên các nhánh do Phạm Lê Đông, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Lợi, Đỗ Hoàng Thiện, Lê Hoàng Anh Kiệt, Đoàn Chính Thuần, Hồ Văn Dũng, Nguyễn Thành Nguyên, Phạm Văn Kiệt, Lê Phi Hoàng, Đoàn Tấn Vũ và một số đối tượng khác tham gia điều hành, tổ chức hoặc trực tiếp cá cược.

Các thiết bị máy móc phục vụ tổ chức đánh bạc (Ảnh: Nguyễn Trang).

Các đối tượng chủ yếu liên lạc qua mạng, sử dụng nhiều phương thức để giao, nhận tài khoản và tiền cá cược nhằm gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra. Một số tài khoản cá cược được các đối tượng khai nhận lấy từ các đầu mối tại Campuchia, sau đó chia nhỏ cho các cấp dưới để tiếp tục giao cho người chơi.

Ngoài hình thức đặt cược trực tiếp trên website, nhiều đối tượng còn nhận cược riêng qua các ứng dụng nhắn tin với số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi trận.