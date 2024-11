Bắt giam 13 người mua bán chất kịch độc xyanua ở TPHCM

Ngày 12/11, Công an TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết về "Tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn thành phố".

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TPHCM, chủ trì hội nghị (Ảnh: Thuận Thiên).

Tại hội nghị, Công an TPHCM thông tin về việc triệt phá thêm 2 nhóm mua bán chất độc. Cụ thể, Công an quận 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hóa chất tại một công ty ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12, phát hiện hoạt động mua bán xyanua vượt quá quy mô được cấp phép và có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Tập trung đấu tranh, Công an quận 12 khởi tố 11 đối tượng, đồng thời thành lập 7 tổ công tác phối hợp với công an 11 tỉnh, thành, khám xét khẩn cấp 43 điểm, kịp thời thu giữ 135kg xyanua mà các đối tượng mua bán trái phép, vận chuyển đến TPHCM và các tỉnh, thành.

Công an khám xét địa điểm mua bán xyanua (Ảnh: Thuận Thiên).

Ngoài ra, hồi tháng 10, Công an quận 5 chủ động thành lập các tổ công tác, đồng loạt kiểm tra 14 địa điểm kinh doanh hóa chất, phụ gia thực phẩm trong chợ Kim Biên. Nhà chức trách tiếp tục phát hiện các hành vi mua bán trái phép xyanua tại hộ kinh doanh xi mạ Điệp Xi, khởi tố 2 bị can và thu giữ 1,2kg chất độc.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, tình hình quản lý hoạt động kinh doanh hóa chất độc hại, đặc biệt là chất độc xyanua, còn nhiều sơ hở, thiếu sót. Bên cạnh đó, cảnh sát ghi nhận một số vụ giết người, cướp tài sản hoặc tự tử có nguyên nhân từ chất độc xyanua.

Thiếu tướng Mai Hoàng trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh.

Sau gần 2 tháng thực hiện tổng kiểm tra, Công an TPHCM đã khởi tố 6 vụ án với 31 bị can để điều tra về các tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc, thu giữ hơn 9,7 tấn xyanua, 315kg axit sulfuric, 105kg axit clohydric, cùng nhiều tang vật khác.