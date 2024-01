Bắt được người chồng nghi giết vợ rồi bỏ trốn

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này vừa bắt được Đặng Quang Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Sơn là nghi phạm gây ra cái chết đối với vợ mình là chị Lê Thị Mai (37 tuổi).

Hình ảnh camera an ninh chung cư ghi lại cảnh chị Mai được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, theo kết quả điều tra ban đầu, tối 11/1, Sơn cầm thanh kiếm kim loại dài 103cm đâm vào ngực bên phải của chị Mai. Nạn nhân được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Phố Nối (Hưng Yên) cấp cứu rồi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thì tử vong.

Sau khi gây án, Sơn đã bỏ trốn và bị bắt tại địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) vào ngày 13/1.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.