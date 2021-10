Bắt đối tượng vay mượn, lừa đảo gần một tỷ đồng để đánh bạc online

Dân trí Sau khi thua bạc gần 600 triệu đồng, Khánh đưa ra nhiều lí do và mượn tiền bà Niềm thêm gần một tỷ đồng để tiếp tục "nướng" vào sòng bạc, hòng gỡ lại, nhưng tiếp tục thua hết nên Khánh đã trốn nợ.

Sáng 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi, trú tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ 8 - 19/3, Khánh đăng ký tài khoản đánh bạc tên "khanhduynguyen90" trên trang Wed W.88 để tham gia đánh bạc online trên mạng, thua số tiền gần 600 triệu đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Khánh (Ảnh: Tiến Tầm).

Để tiếp tục có tiền đánh bạc, Khánh nhờ bạn giới thiệu và lấy lý do sửa nhà cho chị ruột để mượn bà Nguyễn Thị Niềm (56 tuổi, trú tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên), số tiền 130 triệu đồng, rồi đem nạp vào tài khoản tham gia đánh bạc online thua hết.

Sau đó, Khánh dùng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin để bà Niềm cho Khánh vay thêm nhiều lần, với số tiền 835 triệu đồng. Số tiền trên, Khánh nạp vào tài khoản để tiếp tục tham gia đánh bạc online và tiêu xài cá nhân.

Đến hạn trả nợ vay, bà Niềm không liên lạc được với Khánh, nên 1/6 bà đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tố giác Khánh đã chiếm đoạt số tiền 965 triệu đồng của bà.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Hành