Bắt đối tượng phóng hỏa đốt nhà cha mẹ ruột

Dân trí Tiến nhậu say về nhà cự cãi với mẹ ruột, sau đó Tiến đuổi vợ và con ra ngoài rồi đổ xăng bật lửa thiêu cháy rụi căn nhà của mẹ ruột.

Chiều ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Quốc Tiến (24 tuổi, trú tại ấp Hòa Phú IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Trước đó, khoảng 15h10, ngày 31/12, đối tượng này đi nhậu về đến nhà thì xảy ra cự cãi với mẹ ruột là bà Phan Hồng Nhung.

Đối tượng Huỳnh Quốc Tiến (Ảnh: Tiến Tầm).

Thấy con đã say nên bà Nhung bỏ đi ra khỏi nhà để tránh va chạm. Sau đó, Tiến đuổi vợ và con ra khỏi nhà, đóng cửa lại rồi xô ngã 2 xe mô tô trong nhà để xăng chảy ra ngoài rồi bật lửa đốt nhà. Khi lửa cháy lớn, đối tượng mở cửa tháo chạy ra ngoài sân đứng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn do Tiến gây ra (Ảnh: Tiến Tầm).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt kịp thời, phối hợp lực lượng Công an huyện và người dân tham gia dập lửa. Dù lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa nhưng đám cháy đã thiêu rụi căn nhà của mẹ Tiến. Thiệt hại gây ra trong vụ đốt nhà ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Tiến đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Được biết, Huỳnh Quốc Tiến là đối tượng từng có tiền án về tội "Giết người" chấp hành án phạt tù xong năm 2018 trở về địa phương.

Nguyễn Hành