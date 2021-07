Bắt đối tượng ngáo đá gây thương tích cho 2 cán bộ công an

Dân trí Sáng 24/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Có (SN 1991, ở xã Phú An) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 21/7, Công an xã Phú An nhận được tin báo của người dân tại khu vực ấp Phú Quới về một đối tượng có biểu hiện ngáo đá la hét, trên tay cầm 2 con dao gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Lực lượng Công an xã Phú An đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc. Đối tượng Huỳnh Văn Có Đến hiện trường, lực lượng công an phát hiện đối tượng Huỳnh Văn Có đang gây rối. Lúc này, lực lượng công an yêu cầu Có bỏ hung khí xuống và mời về trụ sở để làm việc. Nhận được yêu cầu, Huỳnh Văn Có không những không chấp hành mà còn dùng những lời lẽ thô tục với lực lượng công an. Sau đó, lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ Có. Được biết, trong lúc giằng co, đối tượng Có đã dùng dao gây thương tích cho 2 cán bộ Công an xã Phú An. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Văn Có dương tính với chất ma túy. Vụ việc đang được Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra làm rõ. Nguyễn Hành