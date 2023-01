Bắt đối tượng giết người trong đám cưới

Ngày 13/1, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ thành công đối tượng giết người Lý Vần Hín (35 tuổi, trú tại xã Mường Hum, huyện Bát Xát, Lào Cai), sau 72 giờ gây án.

Theo vị đại diện, nghi phạm bị bắt lúc 20h ngày 12/1, tại khu 5, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Trần Hiệu).

Trước đó, vào tối 10/1, Hín đi ăn cưới tại xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tại đây nghi phạm xảy ra tranh cãi với anh Hồ Văn N. (trú tại xã Bản Xèo).

Sau đó, Hín đã dùng một con dao nhọn đâm anh N. tử vong. Sau khi gây án Hín bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Lý Vần Hín tại cơ quan công an (Ảnh: CAND).

Đến khoảng 20h ngày 12/1, các lực lượng đã bắt giữ thành công đối tượng Hín tại khu 5, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan điều tra, Hín khai nhận sau khi gây án y đã bỏ trốn vào một hang sâu trên núi thuộc xã Mường Hum, huyện Bát Xát ngủ qua đêm. Sáng hôm sau y đã vượt rừng đi bộ ra TP Lào Cai thuê nhà nghỉ, rồi tiếp tục đi bộ lên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để bắt xe khách về huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Hiện nghi phạm Hín đã được di lý về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục làm rõ.