Bắt đối tượng gây tai nạn khiến bé gái tử vong rồi bỏ trốn

Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Phú (23 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đối tượng Phạm Văn Phú (Ảnh: Công an huyện Đồng Xuân).

Điều tra xác định, chiều 8/2, Phú điều khiển ô tô tải chở hàng đi từ huyện Đồng Xuân về thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên). Do Phú chủ quan không chú ý quan sát, đã lái ô tô vượt xe phía trước không đảm bảo khoảng cách an toàn, gây tai nạn với xe máy do anh H.V.P. (trú huyện Đồng Xuân) điều khiển chở con gái 8 tuổi đi phía trước.

Hậu quả bé gái 8 tuổi tử vong tại chỗ, anh P. bị thương nhẹ.

Sau khi gây tai nạn, Phú không dừng xe cứu giúp người bị nạn mà cố tình điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường và cất giấu phương tiện tại thị xã Sông Cầu.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã tìm ra Phú để lấy lời khai, điều tra và xử lý theo quy định.