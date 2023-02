Bắt đối tượng đột nhập siêu thị điện máy "khoắng" đồ đúng Mùng 1 Tết

Ngày 27/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an thành phố Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với La Văn Hùng (32 tuổi, ở huyện Hàm Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 22/1 (tức Mùng 1 Tết Quý Mão), công an thành phố nhận được tin báo cửa hàng Điện Máy Xanh (đóng tại Tổ 17, phường Tân Quang) bị trộm cắp. Số tài sản bị trộm gồm 19 điện thoại di động các loại và một đồng hồ, tổng giá trị trên 200 triệu đồng.

Cảnh sát lấy lời khai với Hùng (Ảnh: Công an cung cấp).

Xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp, manh động, có sự tính toán kỹ lưỡng, lãnh đạo Công an thành phố Tuyên Quang đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo công an tỉnh và chỉ đạo đội cảnh sát hình sự xác lập chuyên án.

Theo cảnh sát, tới ngày 24/2, Công an thành phố Tuyên Quang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, bắt giữ La Văn Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu nhà bỏ hoang ở thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Hùng đã từng 4 lần xộ khám vì trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận đã mang toàn bộ số tài sản trộm cắp được, đưa đi tiêu thụ tại Bắc Giang và Thái Nguyên.

Hiện, cảnh sát đang tổ chức thu hồi tang vật vụ án, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.