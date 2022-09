Bắt chủ tịch xã thông đồng với nhà thầu "rút ruột" ngân sách

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Đinh Vạn Nam - Chủ tịch UBND xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) để điều tra tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết quả điều tra, thời gian từ năm 2018 - 2019, bị can Đinh Vạn Nam với vai trò là Chủ tịch UBND xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư (Ninh Bình), quá trình thực hiện dự cải tạo nghĩa trang Liệt sĩ và nhà văn hóa xã Ninh Khang đã sử dụng vốn Nhà nước trái với quy định Luật xây dựng.

Ông Đinh Văn Nam tại buổi lễ nhận chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: NBTV).

Cụ thể, trong quá trình thực hiện 2 dự án trên, Đinh Văn Nam đã thông đồng với các nhà thầu để nghiệm thu khối lượng công trình không đúng với thực tế; công trình thi công không đúng thiết kế nhưng vẫn nghiệm thu; nhiều khối lượng công trình chưa thực hiện nhưng vẫn nghiệm thu để thanh toán. Gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền trên 588 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.