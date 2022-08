Bất chấp tiếng súng, nhiều người vẫn lao ra đường nhặt vàng

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 13h ngày 31/7, nghi phạm Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) cầm súng AK đến khu vực kinh doanh vàng ngay cổng chính chợ Đông Ba (đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Ba, TP Huế). Nghi phạm Quốc liên tục nổ súng thị uy cướp vàng rồi tung ra đường.

Vàng văng tung tóe ra đường, mắc lên cả ngọn cây. Nhiều người khi phát hiện vàng rơi vãi trên đường đã dừng xe lao đến nhặt.

Vàng bay tung tóe khắp nơi, văng lên cả ngọn cây.

Chị T. - một nhân chứng cho biết, thời điểm đó khá hỗn loạn nhưng nhiều người vẫn lao ra đường nhặt vàng rơi vãi. Theo chị T., thấy vàng rơi vãi khắp nơi mà tiếc cho chủ tiệm vàng.

"Thấy vàng văng khắp nơi mà xót bởi mình mất vài nghìn đồng cũng tiếc, huống chi là cả cơ ngơi, sự nghiệp của họ. Lúc đó, tôi mà nhặt được thì cũng đem vào trả lại cho chủ tiệm vàng bị cướp", chị T. chia sẻ.

Người dân lao đến nhặt vàng rơi vãi trên đường (Ảnh chụp màn hình clip).

Thời điểm xảy ra vụ cướp, anh D.N. có mặt ở hiện trường. Theo anh N., khi thấy mọi người xúm lại nhặt vàng anh có linh cảm không hay. Anh N. chỉ dám đứng từ xa quan sát vì thấy trên tay nghi phạm cầm súng.

"Nghe tiếng súng nhiều người hoảng sợ, nhưng có người vẫn lao ra nhặt vàng. Tôi nhớ có rất nhiều người lúc đó lao vào nhặt vàng văng ra đường. Có người la lớn ai nhặt được vàng thì trả lại cho chủ đi, vàng của họ đó", anh N chia sẻ.

Lực lượng chức năng thu gom vàng rơi vãi phục vụ quá trình điều tra vụ việc.

Liên quan đến sự việc, chiều 31/7, Công an TP Huế đã phát thông báo đề nghị người dân nhặt được vàng có liên quan đến vụ cướp bằng súng tại chợ Đông Ba phải giao nộp cho cơ quan công an. Việc này nhằm phục vụ hoạt động điều tra của cơ quan công an, cũng như hoàn trả lại cho người bị hại sau khi kết thúc vụ việc.

"Những trường hợp không trả lại tài sản liên quan đến vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Công an TP Huế nhấn mạnh.