Bắt cha dượng nghi xâm hại con gái riêng của vợ

Dân trí Tờ mờ sáng, Tự chở cháu A. (12 tuổi, con riêng của vợ) vào nghĩa địa định giở trò đồi bại. Cháu A. chống cự quyết liệt rồi bỏ chạy về nhà kể lại với mẹ.

Ngày 27/9, Công an huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tự (sinh năm 1988, ngụ tại xã Phan, huyện Dương Minh Châu) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Nguyễn Văn Tự tại hiện trường vụ án.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 3h sáng 22/9, cháu N.A. (sinh năm 2009) đang ngủ tại nhà bà ngoại tại ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu thì Nguyễn Văn Tự (là cha dượng của cháu A.) chạy xe máy đến gặp.

Gặp cháu N.A., Tự nói là "cha chở đi lấy đồ, rồi con chạy xe về cho mẹ". Sau đó, Tự chở cháu A. đến một nghĩa địa thuộc ấp Ninh Thuận (xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu), sử dụng vũ lực khống chế N.A., định làm trò đồi bại.

Lúc này, cháu A. chống trả quyết liệt, bỏ chạy về nhà mẹ đẻ gần đó. Gặp mẹ, cháu A. kể lại việc mình vừa bị cha dượng xâm hại. Ngay sau đó, mẹ cháu A. đã đến công an trình báo.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tự khai nhận do uống rượu say, không kìm chế được bản thân, đã có hành vi phạm tội.

Sơn Nhung