Bắt bố vợ Tàng "Keangnam"

Ngày 21/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào lúc 11h15 cùng ngày, Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Giàng A Đua (SN 1964, trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ).

Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng ngắn, một băng đạn và 7 viên đạn.

Đua cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, đối tượng Đua có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an; đều về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Giàng A Đua có 2 con đẻ đều là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình cảnh sát bắt giữ Giàng A Đua, hai đối tượng Giàng A Chứ và Giàng A Vấu (con đẻ Đua) từ trên rừng nổ súng, đe dọa lực lượng vây bắt nhằm giải cứu cho Đua.

Giàng A Đua cũng là bố vợ của trùm ma túy Tàng "Keangnam".

Tàng "Keangnam" từng là trùm ma túy lớn nhất xã Lóng Luông. Y có một ngôi nhà sàn ở bản Lũng Xá, nơi đây được biến thành đại bản doanh để tập kết và mua bán ma túy.

Thời còn tung hoành ngang dọc, Tàng liều lĩnh và có mối quan hệ khăng khít với những trùm ma túy người Lào. Năm 2013, trong lúc Tàng cùng vợ và đàn em đang vận chuyển 265 bánh heroin bằng ô tô thì bị công an bắt quả tang. Tàng "Keangnam" cùng đồng bọn sau đó đã bị tuyên án tử hình.