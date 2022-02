Bắt băng trộm "nhí" chuyên trộm mai kiểng đắt tiền

Ngày 15/2, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật đối với 3 thiếu niên gồm: Nguyễn Đăng K. (14 tuổi), Võ Văn P. (15 tuổi) và Lê Hoài H. (15 tuổi) cùng tạm trú huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang về hành vi trộm cắp tài sản.

3 thiếu niên chuyên trộm mai kiểng (Ảnh: CTV).

Theo kết quả điều tra, vào rạng sáng ngày 7/2/2022, K., P., H. và một đối tượng khác đã đến nhà ông Ngô Trung Hiếu (khu phố 3, thị trấn thứ 3 huyện An Biên) lấy trộm một cây mai kiểng, trị giá 50 triệu đồng rồi đem bán cho Lê Văn Giang (ở xã Nam Thái A, huyện An Biên) với giá 4 triệu đồng.

Giang tiếp tục bán lại cho người khác ở huyện Gò Quao (Kiên Giang) với giá 15 triệu đồng. Sau đó, người này tiếp tục lên mạng xã hội rao bán cây mai nói trên.

Tang vật vi phạm pháp luật của nhóm trộm "nhí": Khoa, Phúc, Hận (Ảnh: CTV).

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện An Biên đã phối hợp với Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) phát hiện nhóm thiếu niên nói trên nên tiến hành mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại đây, K., P., H. thừa nhận đã lấy trộm cây mai kiểng của anh Hiếu.

Trước đó, cả bọn đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cây mai kiểng khác trên địa bàn huyện Biên và Châu Thành.

Hiện Công an huyện An Biên đã thu hồi được cây mai trả lại cho bị hại.