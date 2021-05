Bắt 14 đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Dân trí Chỉ riêng trong thời gian từ ngày 21-29/12/2020, nhóm đối tượng này đã tổ chức đưa 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lưu trú hoặc vào Việt Nam rồi tiếp tục sang Campuchia.

Ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 14 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép liên quan đến vụ án trước đó.

Trước đó, rạng sáng 27/12/2020, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) phát hiện ô tô BKS 17A - 178.43 do Đinh Xuân Hiền (SN 1991, trú xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt các đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Thời điểm này, trên xe ngoài Đinh Công Quân (SN 1989, trú cùng xã với Hiền), còn có 4 người quốc tịch Trung Quốc. Cả 4 Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh hợp pháp.

Qua làm việc, nhóm người Trung Quốc khai được đối tượng tên Lao Cui (không rõ lai lịch) tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia làm việc.

Tối 25/12/2020, những người này được Lao Cui đưa từ Trung Quốc vượt biên trái phép qua Việt Nam, sau đó đi xuống Hà Nội.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Rạng sáng 26/12/2020, 4 đối tượng này lên xe ô tô của Hiền và Quân, khi đi đến địa phận Đà Nẵng thì bị cảnh sát phát hiện.

Mở rộng điều tra đường dây liên quan đến Đinh Xuân Hiền, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng phát hiện thêm 14 đối tượng khác. Các đối tượng này cư trú tại các tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên…

Các đối tượng dùng ô tô để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép (mỗi chuyến 3-4 người) tại các điểm hẹn gần khu vực biên giới rồi chở vào TPHCM hoặc Đồng Nai với mức giá khoảng 28-40 triệu đồng. Từ đây, sẽ có các đầu mối khác tiếp nhận, đưa người nhập cảnh trái phép tìm cách lưu trú trái phép hoặc sang Campuchia.

Khánh Hồng