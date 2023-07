Bán giấy phép lái xe giả trên mạng qua dịch vụ giao hàng thu tiền hộ

Ngày 12/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Doãn Văn Dương (25 tuổi), trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định về tội Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương cũng khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Thái (28 tuổi), trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cùng tội danh trên.

Đối tượng Doãn Văn Dương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình).

Theo hồ sơ, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kiến Xương phát hiện đối tượng Bùi Văn Thái có hành vi mua bán trái phép giấy phép lái xe giả trên mạng xã hội facebook của một trang cá nhân tên "Thầy Thắng - Trung tâm sát hạch lái xe".

Quá trình mở rộng điều tra, Công an huyện Kiến Xương xác định trang facebook "Thầy Thắng - Trung tâm sát hạch lái xe" là của Doãn Văn Dương.

Tại Cơ quan điều tra, Dương khai nhận, từ tháng 5/2023, Dương lập trang facebook thường xuyên đăng bài quảng cáo làm giấy phép lái xe giả và rao bán. Ai có nhu cầu sẽ đặt hàng qua trang facebook này.

Nếu khách hàng đồng ý mua, Dương sẽ nhận đơn hàng và vận chuyển đơn hàng bằng hình thức dịch vụ giao hàng thu tiền hộ.

Cơ quan công an đã thu giữ gồm một cây máy tính, 6 điện thoại di động, 2 giấy phép lái xe giả và danh sách 2.870 đơn chuyển đi bằng hình thức dịch vụ giao hàng thu tiền hộ..

Vụ việc đang được Công an huyện Kiến Xương điều tra, mở rộng.