Ba thanh thiếu niên đột nhập 3 chùa trộm tiền công đức

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 19/5 Công an xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trình báo về việc chùa Liên Hoa, thôn Cao Quán, bị kẻ gian đột nhập lấy tiền trong hòm công đức.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã huy động cán bộ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh vụ việc.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Cùng ngày, công an xác định và bắt giữ ba người liên quan gồm N.K.C. (14 tuổi), H.L.H.M. (18 tuổi) và B.Đ.A. (15 tuổi), cùng trú tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai đã lấy 640.000 đồng trong hòm công đức tại chùa Liên Hoa. Mở rộng điều tra, các nghi phạm tiếp tục thừa nhận đã thực hiện thêm hai vụ trộm tại chùa Rồng và chùa Long Vân vào các ngày 14 và 15/5.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền bị lấy trộm tại ba ngôi chùa là 3,2 triệu đồng.

Nhà chức trách cho biết trước đó, ngày 5/1, H.L.H.M. từng bị Công an xã Xuân Trúc xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.L.H.M. về tội Trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.