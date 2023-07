Bà mẹ quyết truy tìm hung thủ giết con trai, vạch trần tội ác của con dâu

Steven Alston Davis mất cha khi còn rất nhỏ nhưng anh học tập rất chăm chỉ để trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Khi bước vào tuổi 21, anh từ Anh tới Hong Kong để nhận một công việc trong ngành phần mềm. Ở Hong Kong, Steven gặp Evelyn Bohol, vũ công trong một quán bar, và phải lòng cô ta.

Hôn nhân sai lầm của kỹ sư công nghệ thông tin

Bà Margaret Davis, mẹ của Steven, không ưa Evelyn. Dù vậy, bà không thể ngăn cản tình yêu của con. Steven kết hôn với Evelyn rồi chuyển tới Philippines, nơi Steven lập công ty phần mềm.

Evelyn lần lượt sinh hai con và Margaret cảm thấy con dâu ngày càng lười. Vì không muốn làm việc nhà, cô ta rủ em gái sống cùng. Trong lúc em gái lo việc nhà, Evelyn thường xuyên tới các tụ điểm ăn chơi.

Bản thân cô em gái cũng cảm thấy lo ngại trước lối sống buông thả của Evelyn. Một hôm, Evelyn tiết lộ với em gái rằng cô ta ngoại tình với một người đàn ông Philippines. Tình nhân của cô ta chỉ là nhân viên bảo vệ của một tụ điểm giải trí.

Steven Alston Davis (giữa) cùng Evelyn Bohol (trái) và bà Margaret Davis trong một chuyến du lịch (Ảnh: Philstar.com).

Hàng tháng Steven đưa khá nhiều tiền để Evelyn chi tiêu song cô ta ném tiền vào hoạt động vui chơi và chu cấp cho người tình thay vì thanh toán các hóa đơn của gia đình. Thậm chí Evelyn còn cầm cố nhẫn cưới và không nộp học phí cho con trong vài tháng.

Phát hiện hành vi khác thường của vợ, Steven ngừng đưa tiền và yêu cầu cô ta học một nghề để kiếm tiền. Chán nản trước lối sống bê tha của vợ, Steven thường xuyên ở lại văn phòng công ty ở thành phố Makati (văn phòng là một căn hộ chung cư cách nhà anh khoảng 3 giờ lái xe) cùng các đồng nghiệp.

Vào buổi tối 17/7/2002, một nhóm đàn ông xông vào văn phòng của Steven khi anh đang ở đó với hai đồng nghiệp. Chúng bắn vài phát về phía Steven rồi chạy mất và không lấy bất kỳ thứ gì. Sau đó kỹ sư 32 tuổi tử vong ở bệnh viện.

Mẹ nạn nhân truy tìm hung thủ

Cảnh sát nghi ngờ đây là hành động trả thù Steven của một đối thủ kinh doanh. Nhưng nếu giả thuyết ấy đúng, tại sao chúng chỉ bắn Steven chứ không để ý hai đồng nghiệp của anh? Nhóm sát thủ hành động rất gọn và chuyên nghiệp, chỉ để lại vài vỏ đạn ở hiện trường.

Quá trình điều tra của cảnh sát trở nên bế tắc vì họ không phát hiện manh mối nào đáng giá. Thực tế ấy thôi thúc Margaret Davis hành động. Bà rời Anh và tới Philippines để tìm hung thủ sát hại con.

Ngay khi đến thành phố Makati, bà thuê một thám tử tư, đồng thời nói với cảnh sát địa phương rằng bà nghi ngờ Evelyn liên quan tới nhóm sát hại Steven.

Không chỉ thuê thám tử theo dõi con dâu và những người mà cô ta hay gặp, bà Margaret còn hỗ trợ chi phí để cảnh sát Philippines gặp các đối tượng tình nghi. Qua những bức ảnh chụp những đối tượng mà Evelyn hay tiếp xúc, một đồng nghiệp của Steven nhận ra đó chính là những kẻ đã xông vào văn phòng bắn anh.

Cảnh sát bắt 3 nghi phạm gồm Arnold Adoray, Robin Butas, Alexander Dagami. Chúng nhanh chóng nhận tội sát hại Steven. Trong đó Arnold Adoray chính là tình nhân của Evelyn.

Steven Davis cùng một người con (Ảnh: Philstar.com).

Bà Margaret đã phán đoán đúng khi nghi ngờ con dâu chủ mưu giết con trai.

Để hưởng khoan hồng, Robin Butas đồng ý hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra. Hắn khai rằng Evelyn đã lên kế hoạch giết chồng và đưa chìa khóa văn phòng công ty của Steven cho chúng. Khi 3 sát thủ ra tay, Evelyn đã ngồi trong xe ô tô gần văn phòng chờ chúng.

Phẫn nộ trước hành vi của Evelyn, những người thân của cô ta đã giúp bà Margaret tìm bằng chứng để đưa cô ta ra tòa. Evelyn trốn trước khi nhà chức trách ban hành lệnh bắt nhưng vẫn không thoát.

Cơ quan công tố chỉ ra hàng loạt động cơ để Evelyn Bohol đoạt mạng chồng. Cô ta đã ngoại tình và không còn yêu chồng. Việc Steven yêu cầu cô ta phải học nghề và kiếm tiền đã khiến cô ta cay cú. Vì Steven ngừng đưa tiền nên Evelyn không còn tiền để chu cấp cho tình nhân và ăn chơi.

Evelyn Bohol từng là vũ công trước khi kết hôn với Steven Davis (Ảnh: Philstar.com).

Ngày 25/11/2004, tòa án Philippines tuyên Evelyn Bohol bản án 40 năm tù không ân xá. Thẩm phán giao cho bà Margaret nuôi một cháu nội, đứa trẻ còn lại sống với ông bà ngoại. Sau này, bà Margaret đã thuyết phục gia đình thông gia để bà nuôi cả hai đứa cháu và họ đã đồng ý.

Để truy tìm hung thủ giết con trai, bà Margaret đã phải bán cả ngôi nhà ở Anh và sử dụng gần hết tiền tiết kiệm. Mặc dù vậy, sau này bà vẫn tiếp tục gửi tiền cho bố mẹ của Evelyn.

Năm 2006, bà viết một cuốn sách với tựa đề "For the love of my son" để kể về hành trình tìm công lý cho con trai mình.