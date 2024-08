Ba đối tượng nửa tháng bắt trộm gần 100 con chó

Ngày 19/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Danh tính các đối tượng gồm: Lê Doãn Thực (SN 1988), Lê Đức Chung (SN 1997) và Ngô Văn Tuấn (SN 1984), đều trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ba đối tượng cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nghiện ma túy nên Lê Doãn Thực và Lê Đức Chung đã rủ nhau đi trộm cắp chó vào ban đêm.

Để thực hiện hành vi trộm cắp, 2 đối tượng giả vờ làm những người đi đánh bắt cá, soi ếch vào ban đêm. Khi phát hiện thấy chó chạy ngoài đường, các đối tượng dùng kích điện hoặc thòng lọng để bắt trộm rồi bán cho Ngô Văn Tuấn.

Trung bình mỗi tối, Thực và Chung trộm 5-7 con chó với trọng lượng khoảng 50kg. Chỉ tính từ đầu tháng 8 đến khi bị bắt, chúng đã trộm gần 100 con chó trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc và Lang Chánh (Thanh Hóa).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.