Anh em họ cùng lĩnh án tử hình sau một lần "làm shipper"

Ngày 28/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra phán quyết đối với Xồng Bá Tồng (SN 1994) và Xồng Bá Đà (SN 2000, anh họ Tồng), đều trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Hai bị cáo này bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 16/1/2024, Lầu Bá Pó (SN 1993, trú tại xã Mường Típ, Kỳ Sơn) gọi điện bảo Tồng đến nhà bàn công việc. Trên đường đến nhà Pó, Tồng gặp Đà nên rủ đi cùng.

Hai bị cáo Xồng Bá Tồng (bên trái) và Xồng Bá Đà tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại nhà Pó, người đàn ông này đặt vấn đề thuê Tồng vận chuyển 8kg ma túy (ma túy đá và ma túy tổng hợp) ra Hà Nội, tiền công 160 triệu đồng.

Pó cho Tồng và Đà ứng trước mỗi người 2 triệu đồng tiền công, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi giao hàng thành công.

Chiều cùng ngày, hai người đàn ông này đón xe khách đi Hà Nội cùng bao tải chứa 8kg ma túy.

Rạng sáng 17/1/2024, Tồng và Đà xuống xe tại khu vực đường vành đai 3 (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để chờ người nhận hàng theo hướng dẫn của Pó thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Với số lượng ma túy tham gia vận chuyển đặc biệt lớn, Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà bị Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt án tử hình.

Riêng đối với Lầu Bá Pó, khi Tồng và Đà bị công an bắt, người đàn ông này đã rời địa phương, hiện không xác định được tung tích. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tách hành vi của Pó để tiếp tục xác minh, truy bắt.