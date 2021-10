Án mạng kinh hoàng ở Thanh Hóa: Sản phụ và thai nhi 22 tuần đã tử vong

Dân trí Mặc dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, sản phụ cùng thai nhi 22 tuần tuổi bị chém nhiều nhát ở Thanh Hóa đã không qua khỏi.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 28/10, trao đổi với Dân trí, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết chị L.T.P. (SN 1998) người phụ nữ mang thai bị chém nhiều nhát được cấp cứu tại bệnh viện vào tối ngày 27/10 đã tử vong.

Theo đó, tối ngày 27/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận sản phụ L.T.P. trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, sản phụ P. đã tử vong.

Hiện trường căn nhà nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Thanh Tùng).

"Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, khoảng 22h08 chị P. đã không qua khỏi. Về thai nhi, do mới 22 tuần tuổi nên không thể can thiệp được", ông Sỹ thông tin thêm.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 27/10, khi bà M.T.N. (SN 1964, ở xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng con dâu là chị L.T.P. (SN 1990) đang mang thai 22 tuần tuổi ở nhà thì bất ngờ bị đối tượng Phạm Khắc Tiến (SN 1955, trú cùng xóm) mang theo dao xông vào chém liên tiếp vào bà M.T.N và chị L.T.P.

Hậu quả, bà N. tử vong tại chỗ, còn chị P. bị thương nặng được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ án, chỉ có bà N. và con dâu ở nhà, 2 người con trai bà N. đi làm chưa về.

Được biết, đối tượng Phạm Khắc Tiến là anh chồng của bà N. Ngay sau khi vụ án xảy ra, chính quyền và lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, nghi phạm Phạm Khắc Tiến cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh Tùng