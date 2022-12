8 thanh niên hẹn nhau hỗn chiến ở nghĩa trang

Sáng 27/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 8 người liên quan đến vụ chuẩn bị hỗn chiến tại nghĩa trang ở phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Khuya 26/12, hai tổ công tác 161 của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa tuần tra trên tuyến quốc lộ 51 và đường Bùi Văn Hòa. Tại khu phố Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, lực lượng chức năng phát hiện ô tô do Phạm Viết Xứng (28 tuổi, ở TP Biên Hòa) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Tang vật liên quan vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trên xe lúc này còn có Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, ngụ phường Phước Tân) và Nông Văn Băng (27 tuổi, quê ở tỉnh Lạng Sơn).

Phía sau cốp xe, tổ công tác phát hiện một khẩu súng bắn đạn hoa cải, bên trong có một viên đạn đã lên nòng.

Tại cơ quan công an, nhóm người trên khai rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn với một số người ở phường Long Bình.

Cùng thời gian trên, hai tổ công tác 161 của công an tỉnh phát hiện 2 ô tô mang chở theo 5 thanh niên đang đậu trước nghĩa trang TP Biên Hòa cũng có dấu hiệu nghi vấn. Trên xe của họ có con dao tự chế.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, 2 băng nhóm trên chuẩn bị mang hung khí và rủ nhau ra khu vực nghĩa trang để đánh nhau nhưng đã bị cảnh sát ngăn chặn kịp.