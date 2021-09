7 nam nữ tổ chức, sử dụng ma túy giữa vùng dịch

Dân trí Tổ công tác của Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa phát hiện bắt quả tang 7 đối tượng nam, nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khi đang tuần tra trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, tổ công tác của Công an huyện Hậu Lộc và Công an thị trấn Hậu Lộc đã phát hiện bắt quả tang 7 đối tượng (2 nữ, 5 nam) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ.

Các đối tượng bị bắt quả tang trong nhà nghỉ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, có 4/7 đối tượng dương tính với chất ma túy, gồm: Nguyễn Trọng Minh Đức (SN 1998), ở xã Xuân Lộc; Trương Minh Đăng (SN 1996), ở thị trấn Hậu Lộc; Lê Văn Nam (SN 2000) và Tào Ngọc Lợi (SN 2002), đều ở phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa.

Ngày 3/9, Công an huyện Hậu Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng nêu trên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Lê