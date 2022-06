6 tháng thu giữ gần 840kg ma túy tổng hợp

Sáng nay (16/6), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí nhân tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á đang diễn ra nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng, chống ma túy của nước ta.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện thông tin tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong bối cảnh đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm trong công tác phòng, chống ma túy; các nội dung công tác trọng tâm năm 2022 của Bộ Công an; qua đó đã kịp thời đề ra các phương án, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.

Theo ông Viện, tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm như: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam, diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa, quà biếu phi mậu dịch bằng tuyến đường hàng không để gửi hàng hóa có ngụy trang cất giấu ma túy rất tinh vi từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ trong nước và đưa đi nước thứ ba. Nổi lên thời gian gần đây là tình trạng các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy tổng hợp qua đường hàng không từ Đức, Hà Lan… về Việt Nam thông qua các công ty vận chuyển quốc tế.

"Tuyến đường biển tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với khối lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam, quá cảnh Việt Nam và từ Việt Nam đi nước thứ ba, trọng điểm là các cảng biển tại TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng... ", ông Viện nói.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Về tình hình người nghiện, theo thống kê, hiện nay toàn quốc có trên 217.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 11.000 so với cuối năm 2021); hơn 59.000 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là "nguồn cầu" tiêu thụ ma túy rất lớn và có xu hướng gia tăng qua từng năm, là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm trở lại bình thường, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng. Qua công tác nắm tình hình và theo dõi kết quả đấu tranh của công an các địa phương, tình trạng đối tượng tụ tập tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm có dấu hiệu phức tạp trở lại.

"Cá biệt có những cơ sở chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện hàng trăm đối tượng đến để sử dụng trái phép chất ma túy. Theo thống kê, hiện trên phạm vi cả nước có: 4.036 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy", ông Viện nói thêm.

Bên cạnh đó, các đối tượng đang có xu hướng chuyển địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự sang thuê, sử dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy... gây khó khăn cho lực lượng Công an trong công tác phát hiện, bắt giữ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công 10.816 vụ, bắt 16.381 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 397 kg heroin, 838 kg ma túy tổng hợp, 71 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan. Toàn hệ lực lượng bắt 195 đối tượng truy nã về ma túy. Đấu tranh triệt xóa 204 điểm, 20 tụ điểm phức tạp về ma túy. Bắt giữ 195 đối tượng truy nã.

Riêng C04 đã tổ chức đấu tranh thành công 36 vụ, 138 đối tượng phạm tội phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ: 42 kg heroin, 312 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Truy bắt 6 đối tượng truy nã về ma túy.