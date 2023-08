59 con rắn hổ mang và 10 con rùa được giấu trên xe khách

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Hậu (SN 1978, trú xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Phượng (SN 1966, trú huyện Văn Yên, Yên Bái), về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, Công an huyện Lập Thạch phối hợp với Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) làm nhiệm vụ tại trạm thu phí nút giao IC6 - đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phát hiện ô tô chở khách BKS 88B-01197 do Nguyễn Đình Hậu điều khiển vận chuyển hai thùng carton bên trong có 10 cá thể rùa, 18 cá thể rắn hổ mang và 2 bao tải xác rắn bên trong có tổng số 41 cá thể rắn hổ mang.

Rùa đầu to được cất giấu trong thùng carton (Ảnh: Công an cung cấp).

Không xuất trình được các giấy tờ liên quan, Nguyễn Đình Hậu khai 10 cá thể rùa và 18 cá thể rắn của Nguyễn Thị Phượng thuê chở đến huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) giao cho khách hàng.

Hai bao tải chứa 41 cá thể rắn của một người đàn ông thuê Hậu chở từ khu vực lối ra nút giao IC9 - đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai về huyện Vĩnh Tường.

Làm việc với công an, Phượng khai nhận đã mua gom số động vật trên của người dân với mục đích bán lại kiếm lời.

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định 10 cá thể rùa là rùa đầu to và rùa sa nhân; 59 cá thể rắn là rắn hổ mang Trung Quốc. Đây đều là các động vật thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm.

Rắn hổ mang được để trong bao tải (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, rùa đầu to có tên trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Nghị định số 64/2019 của Chính phủ. Rùa sa nhân và rắn hổ mang Trung Quốc có tên trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Nghị định số 84/2021.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lập Thạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hậu và Nguyễn Thị Phượng theo quy định tại Điều 244, Bộ luật hình sự 2017.