54 tuổi vẫn đi bán dâm

Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đắc Đua (35 tuổi, ở TP Bắc Giang), để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Nguyễn Đắc Đua (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Công an cho biết chiều 14/10, Tổ công tác Công an huyện Yên Dũng kiểm tra nhà nghỉ 999 ở thị trấn Tân An, do bà N.T.H. (54 tuổi) làm chủ.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Trong đó, 2 người đàn ông mua dâm lần lượt 38 và 36 tuổi (cùng ở huyện Yên Dũng), còn 2 người phụ nữ bán dâm ở độ tuổi 54 và 38.

Làm việc với những người liên quan, cơ quan chức năng xác định Đắc Đua là đối tượng môi giới mại dâm. Nghi phạm trực tiếp thu 800.000 đồng của 2 người mua dâm.

Tuy nhiên, Đua "cắt phế" tới 500.000 đồng, chỉ trả 300.000 đồng cho 2 người bán dâm.