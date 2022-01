50 tỷ đồng "chảy" vào túi siêu lừa tiền ảo "ngôi sao kim cương" thế nào?

Vào đầu tháng 12/2021, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Ninh Đắc Huân (SN 1991), trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Ninh Đắc Huân (Ảnh: Công an Hà Nam).

Ninh Đắc Huân là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo "Tcbtrade.com". Sàn tiền ảo này đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là "TEAM STAR DIAMON" với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đầu tư.

Trong nhóm này có những cá nhân có khả năng diễn thuyết cực tốt, được phong là "Leader". Nhóm của "siêu lừa" Ninh Đắc Huân đã tổ chức những sự kiện hoành tráng rồi vào vai những người giàu sang, thành đạt để dụ dỗ, lôi kéo hơn 5.000 nạn nhân tham gia vào sàn tiền ảo TCBTrade với đồng tiền số mã TCFX cùng những lời đường mật sẽ sớm trở thành "đại gia" khi đầu tư vào đây.

Khi các nạn nhân đầu tư vào sàn tiền ảo của nhóm Huân, số tiền này thực tế không hề sinh lời, cũng không được hưởng lợi nhuận gì. Thực chất Huân đã bán tiền ảo lấy tiền thật đút túi làm của riêng.

Lấy con số lợi nhuận khủng để dụ dỗ "con mồi"

Theo Công an thị xã Duy Tiên, vào khoảng tháng 6/2021, Công an thị xã Duy Tiên phát hiện một nhóm khoảng 10 người có tên "Team STAR DIAMOND" lôi kéo, dụ dỗ người dân thị xã Duy Tiên tham gia đầu tư vào sàn tiền ảo TCBTrade với đồng tiền số mã TCFX.

Trên Facebook, nhóm đối tượng quảng cáo những con số sinh lời đáng mơ ước khi người dân cam kết khi đầu tư vào sàn đồng tiền mã TCFX.

Với những lời đường mật như cam kết khi người dân đầu tư sẽ có lãi 7-15%/tháng, tùy theo gói đầu tư 500 đến 50.000 USDT (tiền điện tử Tether), tương đương 12,5 triệu đồng đến 1,25 tỷ đồng. Nhóm này cũng hứa với nhà đầu tư đồng tiền ảo TCFX sẽ tăng giá rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn.

Bằng tài năng diễn thuyết của các "Leader", nhiều người dân đã tin tưởng rằng, đồng tiền ảo TCFX sẽ là "con đường làm giàu" cho bản thân và gia đình nên nhiều người đã bỏ hết vốn liếng vào đầu tư làm giàu.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an phát hiện sàn tiền ảo này hoạt động theo hình thức đa cấp, tức là kêu gọi nhà đầu tư giới thiệu cho bạn bè, người thân cùng tham gia để được hưởng hoa hồng 12% bằng tiền mặt tương ứng với số tiền lôi kéo được người đầu tư vào.

Nạn nhân chỉ phát hiện ra mình bị lừa khi không thể rút được tiền lãi, giá trị đồng tiền ảo sụt giảm liên tục, đồng thời không thể liên hệ với những người trong nhóm "Team STAR DIAMOND".

Những buổi tiệc tri ân nhằm "khuếch trương thanh thế" đánh bóng tên tuổi để lôi kéo người đầu tư vào tiền ảo (Ảnh: CTV).

Đánh giá đây là vụ lừa đảo có tính chất rất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều nghi phạm, với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn, Công an thị xã Duy Tiên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) điều tra, bóc gỡ đường dây này.

Ngày 22/11, lực lượng chức năng bắt giữ Ninh Đắc Huân, người điều hành sàn tiền số TCBTrade, đồng thời thu giữ 3 ô tô hạng sang trị giá hàng chục tỷ đồng, nhiều điện thoại, laptop, tiền và vật chứng khác.

"Siêu lừa" trong vỏ bọc đại gia với gia sản "kếch xù"

Tại trụ sở điều tra, Huân khai nhận nhóm "Team STAR DIAMOND" là do Huân thành lập. Những người trong nhóm này phải có khả năng diễn thuyết cực tốt, để dụ dỗ, lôi kéo được nhà đầu tư tham gia.

Ngoài việc lấy những con số lợi nhuận làm "mờ mắt" những người muốn mau chóng làm giàu, nhóm người này liên tục tổ chức các sự kiện hoành tráng như: Đại tiệc anh hùng, lễ tri ân khách hàng... tại những địa điểm sang trọng như khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội và các tỉnh vùng ven.

Cuộc sống sang chảnh của các "Leader".

Trung tá Lương Quốc Nghĩa, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Duy Tiên cho biết: "Ngoài tổ chức những sự kiện khoe khoang sự giàu sang, nhóm này còn tổ chức thuê cả du thuyền mời nhà đầu tư tham gia để tri ân lấy niềm tin. Những người trong nhóm này còn giới thiệu bản thân có nhiều tài sản, đất đai, sở hữu ô tô sang trọng, trang sức hàng chục tỷ đồng để lôi kéo, dụ dỗ người đầu tư".

Sau khi những nhà đầu tư đã đổ tiền vào sàn giao dịch tiền ảo này, họ không ngờ rằng mình sẽ bị ép buộc phải mua ô tô và làm đẹp hình ảnh của mình để tiếp tục kêu gọi, dụ dỗ người khác vào sàn giao dịch.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, qua phân tích cơ sở dữ liệu của sàn giao dịch TCBTrade.com trên hệ thống ghi nhận, từ khi thành lập có 5.539 tài khoản của nhà đầu tư với số tiền nạp là 1.656.117 USDT, 103ETH và 55.318 đồng TCFX (tương đương 55 tỷ đồng).

Trên Facebook cá nhân của mình Huân luôn khoe những hình ảnh thể hiện sự giàu có...

Đáng chú ý, qua đấu tranh phát hiện đối tượng Ninh Đắc Huân còn liên quan đến 8 sàn giao dịch tiền ảo và website hoạt động theo hình thức đa cấp trái phép, 3 trung tâm ngoại ngữ và một liên minh tiêu dùng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung tá Lương Quốc Nghĩa, cho biết quá trình điều tra, truy xét nghi phạm và tìm kiếm bị hại, cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, đối tượng Huân rất "ranh ma" không nhận tiền trực tiếp từ bất kỳ bị hại nào. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Huân yêu cầu nhóm "Team STAR DIAMOND" chuyển tiền chiếm đoạt được sang tiền ảo, gửi về ví điện tử sau đó, Huân bán số tiền ảo đó để lấy tiền thật…

Trung tá Lương Quốc Nghĩa, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an sự thị xã Duy Tiên, khuyến cáo người dân khi đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử phải hết sức cẩn trọng.

Trên Facebook cá nhân của mình, để thể hiện sự giàu có, Huân còn thường xuyên quay phim, chụp ảnh bất động sản, xe sang... Đồng thời, Huân để lại thông tin giới thiệu bản thân là CEO tại Hướng dẫn giao dịch Forex - Đầu tư thông minh.

Qua vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử phải hết sức cẩn trọng, nếu thấy lợi nhuận quá cao cần cảnh giác vì đây có thể là thủ đoạn lừa đảo tinh vi khiến nhiều người mất trắng tài sản…