5 thanh thiếu niên mang dao bầu đi cướp đôi dép của cháu bé 14 tuổi

Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đang tạm giữ hình sự đối với Đinh V.Đ.A. (16 tuổi, trú tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) và Dương T.K. (16 tuổi, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) để điều tra làm rõ về hành vi Cướp tài sản.

Chiều 3/5, công an tiếp nhận trình báo của cháu P.X.Đ. (14 tuổi, trú tại TP Vĩnh Yên) về việc bị 5 nam thanh thiếu niên chặn giữa đường, dùng dao đe dọa, đánh đập và cướp đi một đôi dép mới mua trị giá 650 nghìn đồng.

5 thanh thiếu niên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Vào cuộc xác minh, Công an TP Vĩnh Yên làm rõ, chiều 3/5 Vũ T.M. (16 tuổi, trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) điều khiển xe máy chở Nguyễn Q.Q. (14 tuổi, TP Vĩnh Yên), còn Đinh V.Đ.A. điều khiển xe máy không gắn biển số chở theo Dương T.K. và Hà A.T. (16 tuổi, đều trú tại TP Vĩnh Yên) đi chơi.

Nhóm này gặp cháu P.X.Đ. đang đi xe đạp điện chở theo 2 bạn.

Đinh V.Đ.A. thấy cháu Đ. đi đôi dép mới và trên xe có treo túi đựng hộp dép nên chặn xe. Dương T.K. và Nguyễn Q.Q. dùng tay giật đôi dép.

Do cháu Đ. xuống xe cố giữ dép nên Q.Q. mở cốp lấy một dao bầu ra đe dọa khiến cháu Đ. phải buông tay.

Con dao bầu Q. dùng để đe dọa cháu Đ. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Công an đã triệu tập các đối tượng đến trụ sở làm việc, thu hồi đôi dép và thu giữ con dao bầu nhọn do Q. sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi liên quan khác của đối tượng. Riêng Q. do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên công an sẽ xử lý bằng biện pháp khác theo quy định của pháp luật.