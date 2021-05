5 thanh niên "bay lắc" trong quán karaoke giữa mùa dịch

Dân trí Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) vừa phát hiện 5 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trong cơ sở kinh doanh karaoke giữa mùa dịch.

Ngày 7/5, Công an huyện Quế Sơn cho hay, lúc 21h ngày 5/5, tổ công tác Công an thị trấn Hương An tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh karaoke New World thuộc tổ dân phố Hương An, thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Các đối tượng "bay lắc" trong quán karaoke giữa lúc phòng, chống dịch Covid-19.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng của cơ sở có 8 thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 5 thanh niên dương tính với ma túy. Công an thị trấn Hương An tiến hành lập biên bản, đồng thời báo cáo về lãnh đạo công an huyện.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn phối hợp kiểm tra, phát hiện và thu giữ các tang vật có liên quan gồm 3 đĩa sứ màu trắng, trên đĩa có chất rắn dạng bột màu trắng (nghi là ma túy), 1 gói nilon bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng, 1 gói nilon bên trong có chứa 20 viên nén màu nâu (nghi là ma túy) và một số tang vật khác có liên quan.

Tang vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy của các đối tượng. (Ảnh: Công an huyện Quế Sơn).

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đối tượng Võ Văn Trường (SN 1989, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", Phan Sĩ Lợi (SN 1995, trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Trường và Phan Sĩ Lợi. Ngoài ra, Công an huyện Quế Sơn cũng lập hồ sơ để xử lý đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke và các đối tượng có liên quan về hành vi vi phạm quy định về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Công Bính