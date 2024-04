42 giờ chạy đua giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Từ lúc nhận tin 2 cháu bé bị mất tích đến khi giải cứu thành công, cảnh sát chỉ mất 42 giờ để khám phá vụ án. Từng ấy thời gian đã thể hiện những cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an quận 1.

Đêm định mệnh

Ly thân chồng, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi) một mình nuôi 4 con nhỏ tại căn phòng trọ nằm sâu trong hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.

Hoàn cảnh khó khăn, thường ngày chị Chi thường dẫn theo 4 người con, đi xe buýt từ quận 7 qua phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) bán kẹo cho khách.

Mưu sinh vất vả, nhưng mỗi đêm cả gia đình cũng kiếm chừng 200.000 đồng. Số tiền này, không đủ cho chị Chi mua sữa cho con, trả các khoản nợ.

Thế nhưng, bi kịch vẫn chưa chịu buông tha gia đình nhỏ này. Tối 3/4, như thường lệ, người mẹ và 4 con nhỏ vẫn mưu sinh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong một phút rời mắt, chị Chi phát hiện hai con N.T.K.M. (7 tuổi) và L.H.T.L. (3 tuổi) bỗng dưng mất hút giữa dòng người đông đúc.

Người mẹ hoảng hốt chạy hỏi từng người, tìm những chỗ con gái có thể lui tới nhưng vô vọng. Thời điểm thất lạc, chị Chi cho biết bé M. mặc đồ màu đen, bé L. mặc đồ đỏ chấm bi.

Kể từ ngày mất dấu hai con, chị Chi không ngủ được, gia đình và người thân tìm kiếm 2 bé khắp nơi nhưng không có kết quả. Sự việc được người mẹ trình báo công an địa phương.

Phạm Huỳnh Nhật Vi bị bắt tại chung cư Saigon Pearl (Ảnh: Thuận Thiên).

Nhận tin trình báo của người mẹ, Công an phường Bến Nghé và Công an quận 1 vào cuộc xác minh. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện 2 cháu bé được một người phụ nữ bí ẩn dắt đi.

Nhận định 2 cháu có khả năng bị bắt cóc, Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an quận 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai các biện pháp, làm sao tìm được các cháu sớm nhất có thể và phải đảm bảo an toàn cho các nạn nhân.

"Hơn 200 cảnh sát nhận lệnh, truy vết người phụ nữ bí ẩn. Sợ một phút chậm trễ có thể nguy hiểm cho 2 nạn nhân, các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm ròng rã, để thu thập manh mối", một thành viên trong ban chuyên án chia sẻ.

Sau 42 giờ nỗ lực điều tra, "trái ngọt" đã đến với ban chuyên án. Khi đó, cảnh sát đã xác định được 2 cháu bé bị giam giữ tại một căn hộ cao cấp tại chung cư Saigon Pearl. Bằng nghiệp vụ sắc bén, cảnh sát đã vào trong căn hộ, giải cứu thành công 2 cháu bé, bắt giữ nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003; ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

Thủ đoạn ma mãnh

Công an nhận định nghi phạm còn nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn gây án của người này rất ma mãnh. Cảnh sát cho biết Nhật Vi không có công ăn việc làm ổn định. Người này có bạn trai, và được đối phương chu cấp tiền.

Trước khi gây án, Nhật Vi nghiên cứu nơi sẽ giam giữ các cháu bé. Biết chung cư Saigon Pearl an ninh tốt, người này quyết định thuê căn hộ tại đây với giá 18 triệu đồng/tháng từ ngày 3/4.

Sau khi thuê được căn hộ, tối hôm đó, Nhật Vi chạy xe máy đến gửi gần phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nghi phạm sau đó tiếp cận 2 bé M. và L., dùng thức ăn và tiền bạc để dẫn dụ các nạn nhân đi theo mình.

Nữ nghi phạm khai thủ đoạn gây án với cảnh sát (Ảnh: Thuận Thiên).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nhật Vi dẫn các bé đi lòng vòng, qua nhiều tuyến phố, với lộ trình: Đi từ phố đi bộ Nguyễn Huệ - đến khu vực cầu Mống - đến cầu Nguyễn Văn Cừ - đến đường Dương Bá Trạc (quận 8).

Thấy khoảng cách đủ xa và an toàn, Vi đặt taxi đưa các nạn nhân trở về chung cư. Sau đó, nghi phạm quay lại nơi giữ xe máy để lấy xe ra về. Từ lúc này, nghi phạm đặt đồ ăn cho các bé, không rời khỏi chung cư.

"Động cơ, mục đích bắt cóc 2 cháu bé đang được cơ quan điều tra làm rõ. Đến lúc này, cơ quan điều tra chỉ khẳng định mục đích của nghi phạm là không tốt. Khi gây án, nghi phạm thực hiện một mình, không có người giúp sức", Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cung cấp.

Hạnh phúc đoàn viên

Lúc 14h ngày 8/4, chị Nguyễn Thị Chi bất ngờ nhận cuộc gọi điện thoại từ một cán bộ công an thông báo đã tìm thấy 2 con. Chị tức tốc đến trụ sở Công an quận 1. Tại đây, 3 mẹ con gặp lại nhau trong niềm vui vỡ òa, hạnh phúc.

Sau khi đưa 2 cháu đến bệnh viện thăm khám, xác định các bé khỏe mạnh, công an làm thủ tục bàn giao cho gia đình, trong sự hân hoan của các cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án.

"Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như thời điểm đó. Suốt 5 ngày lang thang khắp nơi tìm 2 con, có lúc tôi tưởng chừng lạc mất con mãi mãi", người mẹ nghẹn giọng nói.

Cảnh sát bàn giao 2 cháu bé cho gia đình (Ảnh: Lê Trai).

Chị Chi chia sẻ, cuộc sống của chị đang gặp nhiều khó khăn, tài sản chỉ có 4 đứa con. Dù dòng đời đưa đẩy thế nào đi nữa, người mẹ cho rằng các con là động lực để chị cố gắng làm việc mỗi ngày.

"Khó khăn ra sao, 4 mẹ con tôi vẫn có nhau", đó là lời khẳng định của người mẹ trong hành trình gian nan, sắp tới mà họ phải đối diện. Còn với Nhật Vi, nghi phạm sẽ phải trả giá cho những hành vi sai trái mình gây ra.