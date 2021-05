33 nam nữ dùng ma túy, hát karaoke trong mùa dịch

Dân trí Bất chấp lệnh cấm, 33 nam nữ tụ tập hát karaoke và có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bảo Anh ở xã Châu Phong, huyện Quế Võ.

Qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, rạng sáng 7/5, Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm tra quán karaoke Bảo Anh (địa chỉ tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ) do Nguyễn Văn Huyên (37 tuổi, ở tại thôn Châu Cầu, xã Châu Phong) làm chủ. Lực lượng công an bắt quả tang 33 thanh niên nam nữ đang tụ tập hát và có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 phòng hát.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ chất bột màu trắng trên đĩa sứ nghi là ma túy tổng hợp và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 18 thanh niên dương tính với ma túy.

Nguyễn Văn Huyên (chủ quán hát) vì lợi nhuận, bất chấp lệnh cấm vẫn mở quán cho khách vào hát karaoke

Bước đầu, tại cơ quan công an, chủ quán Nguyễn Văn Huyên khai nhận, mặc dù được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và đã ký cam kết, treo biển tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke nhưng vì lợi nhuận, Huyên vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát. Hiện Công an huyện Quế Võ đang tiếp tục đấu tranh, phân loại các đối tượng; đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 3/5, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Bá Đoàn