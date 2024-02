32 phạm nhân được giảm án phạt tù trước Tết

Ngày 7/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Trại tạm giam của đơn vị đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 32 phạm nhân đang chấp hành án.

Trong đó, có 16 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án, còn lại 16 phạm nhân được giảm 2-8 tháng tù.

Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo Công an Thanh Hóa, đây là những phạm nhân có quá trình học tập, lao động, cải tạo tốt, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân nhân các dịp lễ, Tết thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, qua đó tạo điều kiện cho những người lầm lỗi được sớm trở về với xã hội, tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian này, Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa còn đặc biệt quan tâm, chăm lo Tết cho can phạm nhân, nhất là những can phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Việc này nhằm khích lệ, động viên những phạm nhân đang chấp hành án có tinh thần, ý chí vươn lên, nỗ lực phấn đấu cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao cho các phạm nhân đang chấp hành án như: thi đấu bóng chuyền hơi, kéo co…

Nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đã được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đây là những hoạt động thiết thực, nhân văn giúp cho các can phạm, phạm nhân gạt bỏ tự ti, mặc cảm, tạo không khí đầm ấm, giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà, có thêm động lực để cố gắng học tập, lao động, cải tạo, hoàn lương.

Các hoạt động sinh hoạt tập thể này cũng góp phần lan tỏa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho phạm nhân cũng như nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý, cải tạo phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn của Trại tạm giam.