31 nam nữ trong quán karaoke dương tính với ma túy

Ngày 4/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke trên địa bàn huyện Cái Bè.

Theo thông tin ban đầu, lúc 1h30 ngày 3/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Cái Bè kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Hằng, quán karaoke The Voice tại xã An Thái Trung.

Nhóm đối tượng tổ chức tiệc ma túy ở quán Karaoke (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm trên, cảnh sát phát hiện có 4 phòng hát đang hoạt động.

Qua xét nghiệm nhanh có 31/39 người dương tính với chất ma túy (trong đó có 9 nữ).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy gồm 1 viên nén, 1 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 đĩa sứ màu trắng tròn, 1 đoạn ống hình trụ tròn, 1 thẻ card nhựa.

Qua xét hỏi, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp Công an huyện Cái Bè làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.