3 người đàn ông đánh tài xế taxi ở Bình Dương đã ra đầu thú

Ngày 13/1, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang tiếp tục lấy lời khai 3 người đàn ông có liên quan đến vụ đánh hội đồng tài xế taxi công nghệ, xảy ra vào rạng sáng 12/1.

Ba nghi can gồm: Trương Minh Tiến (SN 1986, ngụ phường An Tây, TP Bến Cát, Bình Dương); Nguyễn Minh Lâm (SN 1988, ngụ phường Hưng Định) và Lê Ngọc Sơn (SN 1988, ngụ thị xã Long Mỹ, Hậu Giang). Sau khi gây án, cả 3 người này đã đến Công an phường Hưng Định đầu thú .

Thời điểm 2 người đi xe máy có lời qua tiếng lại với tài xế (Ảnh cắt từ clip).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 1h ngày 12/1, anh Lê Ngọc L. (SN 1988, ngụ phường Hưng Định, TP Thuận An) lái ô tô trên đường Hưng Định 17, phường Hưng Định, rẽ trái vào nhà.

Lúc này, Trương Minh Tiến (SN 1986, ngụ phường An Tây, TP Bến Cát, Bình Dương) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Minh Lâm (SN 1988, ngụ phường Hưng Định) lưu thông phía sau ô tô và cho rằng anh L. chạy ô tô tạt đầu xe của mình nên cả hai đuổi theo.

Sau đó, Tiến và Lâm xảy ra cự cãi với anh L. nên Tiến gọi cho bạn là Lê Ngọc Sơn (SN 1988, ngụ thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) đến hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Sơn cầm nón bảo hiểm cùng với Tiến và Lâm lao vào đánh hội đồng anh L. khiến nạn nhân bị thương. Trước khi cả 3 rời khỏi hiện trường, Tiến và Lâm còn dùng chân đạp vào cánh cửa ô tô của anh L..