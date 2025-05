20 giờ đấu trí với kẻ ngáo đá khống chế chính con đẻ

Chuyện chưa biết về pha giải cứu con tin nghẹt thở của Đội trưởng hình sự Những cuộc giải cứu con tin nghẹt thở của Cảnh sát hình sự Hà Nội1

Sau hơn 20 giờ kiên trì thuyết phục, đấu tranh, bé gái mới 9 tháng tuổi được giải cứu thành công, ghi thêm một chiến công vào trang sử của lực lượng CSHS Hà Nội.

1. Khoảng 21 giờ ngày 16-6-2013, mặc dù không phải trong ca trực song ngay sau khi nhận được điện thoại của lãnh đạo Phòng PC45, Trung tá Tùng cùng đồng đội gần như ngay lập tức có mặt tại hiện trường vụ bắt cóc con tin tại số nhà 15B ngõ 738 đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cán bộ chiến sỹ Đội CSHS Đặc nhiệm chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Khi các anh có mặt, tại ngõ 738 đã có rất nhiều người dân tò mò tụ tập bàn tán. Người thân của cháu bé vô cùng lo sợ khi Trương Tùng Bách - tuy là bố đẻ của cháu - nhưng lại đang trong trạng thái bị kích động mạnh. Trên tầng 3 của ngôi nhà, hắn lăm lăm trong tay một khẩu súng và bình xịt hơi cay sẵn sàng tấn công ai có ý định tiếp cận.

Theo người thân của đối tượng, buổi chiều hôm đó bà D.T.H. (mẹ của Trương Tùng Bách) đang chơi với cháu Vũ H.A. thì Bách từ đâu xồng xộc chạy về, trên tay cầm một khẩu súng. Hắn bế cháu H.A. lên tầng 3 đóng kín cửa, không cho ai vào. Ít phút sau chồng bà H. lên gõ cửa bảo Bách đưa con để cho cháu bú thì bị hắn chửi, không cho vào phòng. Đang ngồi ở quán nước, bà H. nghe chồng kể vậy liền hốt hoảng quay về nhà thì thấy tầng 3 tắt điện tối om, cửa chốt, cháu bé khóc ầm ĩ.

Lo sợ cháu gái có thể bị bố làm hại, bà H. vội đã chạy ra trình báo Công an phường Bạch Đằng. Ngay sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an được huy động đến phong tỏa hiện trường, tìm cách tiếp cận đối tượng và cháu bé.

Khi các cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an quận Hai Bà Trưng và Phòng PC45 có mặt tại hiện trường, đối tượng Bách đang trong cơn phê ma túy nặng. Bách chẳng những không cho ai vào mà còn lăm lăm khẩu súng, luôn mồm dọa: “Đứa nào vào đây tao bắn chết...”.

Với kinh nghiệm dày dạn, Trung tá Tùng và đồng đội bấm đèn pin quan sát ngôi nhà và hiện trường xung quanh. Sau khi khảo sát và hội ý nhanh, lực lượng phá án đưa ra nhiều phương án tiếp cận đối tượng nhằm giải cứu con tin. Do ngôi nhà có diện tích khá hẹp, chỉ có đường vào duy nhất là lối cửa chính, đối tượng lại có súng nên phương án vận động, thuyết phục đối tượng được đưa ra đầu tiên.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ tiến hành biện pháp này hầu như không thu được kết quả. Ngay cả bố mẹ đối tượng, rồi đến vợ của Bách cũng không thể “nói chuyện” bình thường với hắn. Thậm chí Bách còn điên cuồng ném chai lọ vào những ai nhăm nhe có ý định trèo lên cầu thang...

Nhiều giờ trôi qua, cháu bé đói sữa càng khóc to hơn. Lực lượng phá án nhiều người nóng ruột, đề nghị các trinh sát đặc nhiệm tiếp cận đột nhập, thậm chí dùng đạn hơi cay tấn công để khiến đối tượng bị ngạt... Tuy nhiên, ý kiến này đã nhanh chóng bị bác. Vì đạn hơi cay có thể khiến Bách ngất đi, song tính mạng của cháu bé vì thế mà cũng không được an toàn. Mà mục tiêu cao nhất của mọi cuộc giải cứu là phải đảm bảo an toàn cho con tin.

Lực lượng phá án tiếp tục kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng. Mãi đến nửa đêm Bách mới đồng ý cho dì ruột là bà D.N.L vào chăm sóc và cho cháu bé ăn cháo. Tuy nhiên, Bách vẫn ngoan cố, gào thét, chửi bới. Hắn chốt cửa ở trong, đồng thời còn kéo một chiếc tủ chặn ở phía sau cửa nên để tiếp cận giải cứu cháu bé lại càng khó khăn hơn.

Cũng theo một lãnh đạo PC45 trực tiếp tham gia chỉ huy cuộc giải cứu, để có thể vận động thuyết phục các đối tượng có hành vi mất kiểm soát như Bách, việc nắm được thông tin về bản thân đối tượng, các mối quan hệ xã hội... là điều vô cùng cần thiết.

Khẩu súng đối tượng Trương Tùng Bách dùng để đe dọa.

Khẩn trương xác minh nhân thân, các trinh sát nắm được Bách có một lý lịch rất xấu. Học hành lỗ mỗ, Bách sớm bập vào các tệ nạn xã hội. Sau một thời gian nghiện heroin, Bách chuyển sang hàng “đá” và thường xuyên ngập ngụa trong những cơn nghiện.

Trước đây, gia đình Bách có một ngôi nhà to trên phố Bác Cổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nhưng vì Bách nghiện ngập, tù tội, cần tiền để trang trải nên phải bán đi. Mãn hạn tù vào tháng 9-2011 thì đến tháng 4-2012 Bách lấy vợ và có một bé gái. Sau khi sinh con gần 1 tháng, vợ Bách bỏ đi nên Bách một mình nuôi con. Bách vẫn không có công ăn việc làm ổn định nên ông bà nội phải làm thay trách nhiệm của bố mẹ cháu bé.

Trước khi gây ra vụ khống chế chính con đẻ của mình, Bách đã mang 3 tiền án, 2 tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản” và “Tàng trữ ma túy”.

Thời gian gần đây tần suất chơi “đá” của Bách ngày càng tăng. Nhiều lần chơi xong, Bách không ăn không ngủ và cả đêm có những hành động hết sức kỳ lạ. Trước khi xảy ra vụ việc, Bách luôn mồm nói có người muốn bắt, giết anh ta... Thậm chí khi vợ đến thăm con gái, Bách cũng không cho vào và chỉ thẳng vào mặt, bảo vợ là con quỷ hút máu người. Bách không cho chị lại gần. Ma túy đá đã khiến cho Bách không còn là khả năng nhận thức được điều gì nữa.

Bé gái 9 tháng tuổi được giải cứu khỏe mạnh.

2. Nắm được tâm lý những con nghiện ma túy đá thường phải mất nhiều giờ sau khi “phê” thì mới có thể dần dần tỉnh táo trở lại, lực lượng phá án tìm cách kéo dài thời gian. Những yêu cầu của đối tượng như cơm ăn, nước uống... đều được đáp ứng. Cho đến rạng sáng, Bách có vẻ bớt “hiếu chiến” hơn lúc chập tối, lực lượng phá án tổ chức “tập kích” lần 1.

Sau khi đã bàn bạc kỹ, một tổ công tác cùng những người được coi là thân cận nhất của Bách đã lên tầng 3 để thương thuyết với Trương Tùng Bách, nhưng bất thành. Từ trong phòng, Bách xịt hơi cay xuống lối cầu thang nhỏ hẹp, nhắm thẳng vào lực lượng công an. Khi bình xịt hơi cay đã hết, Bách lăm lăm khẩu súng, tuyên bố sẽ bóp cò nếu ai dám lại gần.

Bố mẹ, vợ, bạn bè xã hội... hơn chục người tìm cách thuyết phục Bách nhưng không ai tiếp cận được kẻ “ngáo đá”. Đúng như biểu hiện của kẻ loạn trí vì ma túy tổng hợp, suốt đêm trước, Bách không hề chợp mắt, cũng không có dấu hiệu mệt mỏi.

Bách sử dụng bé gái 9 tháng tuổi để làm “bình phong”, tuy là con đẻ của y, nhưng không ai có thể đoán trước diễn biến tâm lý cũng như hành vi của đối tượng “phê” ma túy tổng hợp như Bách. Đã từng xảy ra những vụ án mạng giữa những người thân mà đối tượng gây án có liên quan đến ma túy tổng hợp. Vì thế lực lượng phá án lại càng phải cẩn trọng.

Thời gian chậm chạp trôi đi, đã hơn 10 giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có một phương án nào khả dĩ có thể làm cho đối tượng khuất phục. Không chỉ người nhà cháu bé, mà cán bộ chiến sỹ cảnh sát hình sự đều rất sốt ruột. Bởi họ hiểu rằng nếu để cháu bé trong tay đối tượng càng lâu, thì nguy cơ tổn thương về tinh thần với cháu càng lớn. Và trong lịch sử giải cứu những vụ bắt cóc con tin khác, thường cuộc giải cứu ít khi bị kéo dài như lần này.

Đối tượng Trương Tùng Bách tại cơ quan Công an.

Lực lượng phá án tiếp tục tổ chức hội ý nhanh. Tổng hợp thông tin từ các mũi đánh án, một tia sáng bất ngờ lóe lên...

Đó là việc các trinh sát phát hiện mối liên hệ của Bách với một vài người bạn xã hội mà hắn vị nể. Qua việc vận động những người bạn này gọi điện cho Bách để khuyên giải, thuyết phục có vẻ Bách đã nghe ra. Tuy nhiên, đối tượng chỉ đồng ý nói chuyện “mặt đối mặt” với người này. Dù mấy người này đang ở rất xa, song đã được lực lượng phá án thuyết phục có mặt trong thời gian nhanh nhất.

Song song với phương án đưa những người này đến thuyết phục đối tượng, lực lượng phá án cũng ém sẵn nhiều trinh sát ở khu vực tum của ngôi nhà nơi Bách đang cố thủ, chờ thời điểm ra tay...

Có một điểm cần đề cập đến là suốt đêm hôm đó và cả ngày hôm sau, nhiều người dân trong ngõ 738 Bạch Đằng, khi biết lực lượng công an đang thực thi nhiệm vụ đặc biệt, đã mang trái cây, nước và cơm hộp để phục vụ những người trực chiến. Mọi sinh hoạt của người dân trong và xung quanh ngõ 738 được giữ bình thường đến mức tối đa, để tránh những tác động từ bên ngoài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý đối tượng.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17-6 Bách thấy tiếng người bạn thân xuất hiện liền chịu mở cửa, bế con nhỏ bước ra nhưng tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Đại úy Nguyễn Quang Chất, Đội CSHS đặc nhiệm nhanh như cắt từ trên tum nhảy xuống đẩy Bách ngã ngửa về phía sau. Ngay lập tức các đồng đội anh lao lên ôm cháu bé và tóm gọn đối tượng. Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ.

Anh Phạm Văn Minh, nhà ở ngõ 738, người chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc giải cứu bày tỏ sự thán phục. “Khi mà không ít người nghĩ đến một kết cục xấu đối với cháu bé thì các anh cảnh sát đã kịp thời ra tay. Đối tượng đã bị khuất phục bởi một động tác quá nhanh gọn”.

“Sau gần 20 tiếng đồng hồ kiên trì thuyết phục, chúng tôi đã khống chế gọn ghẽ được đối tượng Bách, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho bé gái 9 tháng tuổi, và bảo đảm không một cán bộ chiến sỹ hay người dân nào bị thương vong. Chỉ đạo mà Ban Giám đốc Công an TP yêu cầu với Phòng CSHS và CAQ Hai Bà Trưng là giải quyết sự việc gọn ghẽ, an toàn đã được thực hiện tốt” - lãnh đạo PC45 chia sẻ.

Theo Yên Chi

