14 thanh niên hỗn chiến, một người bị đâm tử vong

Dân trí Lãnh đạo Công an huyện Trấn Yên (Yên Bái) cho biết, Đội hình sự, công an huyện này đang thụ lý điều tra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trong đêm, tại thị trấn Cổ Phúc, khiến một người tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường sự việc (Ảnh: Bảo Nam).

Sáng 31/8, lãnh đạo Công an huyện Trấn Yên (Yên Bái) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h cùng ngày, tại tổ dân phố số 2, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

Cụ thể, vào thời điểm trên, hai nhóm thanh niên (14 người) đang ăn uống tại một quán ăn đêm ở thị trấn Cổ Phúc thì có lời qua tiếng lại. Sau đó, hai nhóm thanh niên này lao vào nhau hỗn chiến tại quán ăn.

Lúc này, Nguyễn Văn Thức (SN 1995, hộ khẩu Hà Nội, tạm trú huyện Trấn Yên) cầm dao đâm vào bụng anh Nguyễn Văn C. (SN 1997, trú tại huyện Trấn Yên). Hậu quả khiến C. tử vong do mất máu quá nhiều.

Theo cơ quan công an, anh C. thường làm ăn xa nhà, vừa trở về địa phương trong thời gian dịch bệnh. Còn Thức là đối tượng làm thuê tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Nhận được thông tin trên, các cơ quan chức năng đã có mặt tại phong tỏa hiện trường. Công an huyện Trấn Yên đang triệu tập nhóm thanh niên trên để điều tra, làm rõ vụ việc.

Văn Yên