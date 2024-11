100 cảnh sát phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới, có súng đạn

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh, ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Tiến (36 tuổi), Đặng Thanh Tuấn (44 tuổi, cùng quê Đồng Nai) để điều tra về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo công an, 11h ngày 6/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ huy động 100 cán bộ, chiến sỹ, chia làm 5 tổ thực hiện kế hoạch phá án.

Số ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Công an bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh).

Các tổ đã mật phục, bắt quả tang Tiến, Tuấn đang vận chuyển ma túy trên ô tô để đưa vào một căn nhà ở hẻm 24, khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành.

Cảnh sát thu giữ 58kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 11 viên đạn, 2 ô tô, 6 xe máy, 6 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án tạm giữ 5 người có liên quan trong đường dây, gồm: Ngô Thị Kiều Xuân, Hồ Hồng Mãi, Đặng Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Loan và Trương Thị Trang.

Công an xác định khoảng tháng 7, một người ở Campuchia thông qua ứng dụng Telegram đã trao đổi, thuê Tiến và Tuấn vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa, số lượng vận chuyển dao động 20-40kg, với tiền công 800 USD/kg.

Một số kẻ ở Campuchia đã vận chuyển hàng cấm về Việt Nam, tập kết tại khu vực biên giới thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi nhận được hàng, nhóm Tiến và Tuấn phân nhỏ ma túy thành từng phần (1-5kg), sau đó giao cho shipper vận chuyển đi TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương để tiêu thụ.

Trong quá trình vận chuyển ma túy, Tiến và Tuấn còn thuê thêm một số người khác làm nhiệm vụ cảnh giới. Những người này khi đi đều mang theo vũ khí nóng.