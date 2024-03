10 nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm cho khách Hàn Quốc ở TPHCM

Ngày 30/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TPHCM, khởi tố bị can Hyeon SeungJun (SN 1983), Jeon Byung Hwa (SN 1984), Yoon Geunsun (SN 1981, cùng quốc tịch Hàn Quốc); Trần Thị Bé Quyên (SN 1979), Nguyễn Thị Dung (SN 1982, cùng ngụ quận 7), Phạm Thị Diễm Trang (SN 1988, sinh sống tại quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Hồng Hậu (SN 1995, ngụ quận 4) về tội Môi giới mại dâm.

Cảnh sát lấy lời khai những người liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, rạng sáng 17/3, Công an quận 1 phối hợp Công an phường Bến Nghé, Công an phường Phạm Ngũ Lão, đồng loạt kiểm tra hành chính khách sạn Blue Diamond (số 6B Thi Sách); khu căn hộ cao cấp Medison (số 15 Thi Sách); khách sạn Eden Garden (số 28/12-14 Bùi Viện). Cảnh sát bắt quả tang 10 cô gái đang bán dâm cho khách Hàn Quốc.

Các cô gái khai là tiếp viên của nhà hàng Vitamin, đi bán dâm theo sự cho phép của chủ nhà hàng và các quản lý. Sau đó, Công an quận 1 kiểm tra nhà hàng Vitamin, đưa 2 chủ nhà hàng là Hyeon SeungJun và Jeon Byung Hwa và dàn quản lý về trụ sở để đấu tranh.

Hyeon SeungJun và Jeon Byung Hwa khai góp vốn kinh doanh ăn uống cho khách Hàn Quốc tại nhà hàng Vitamin. Họ thuê Đoàn Thị Mỹ Quyên làm giám đốc, đại diện theo pháp luật, thuê Yoon Geunsun, Kim Taeho và 3 người Hàn Quốc làm quản lý.

Quản lý có nhiệm vụ liên hệ với khách người Hàn Quốc, nhận đặt phòng, cung cấp các dịch vụ của nhà hàng. Họ được trả lương 20 triệu đồng cùng mức ưu đãi 20%/tổng số tiền rượu khách sử dụng.

Ngoài ra, Hyeon SeungJun và Jeon Byung Hwa thuê Quyên, Trang, Dung, Hậu, làm quản lý, điều hành tiếp viên nữ phục vụ khách. Nhóm quản lý người Việt được trả lương 15 triệu đồng/tháng. Mỗi khi môi giới bán dâm thành công, các "má mì" còn được các quản lý người Hàn Quốc đề nghị khách trả thêm cho ít nhất 500.000 đồng/phòng.

Công an kiểm tra nhà hàng Vitamin (Ảnh: Công an cung cấp).

Để qua mặt lực lượng chức năng, cơ sở này chỉ tiếp khách nước ngoài (đa số là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản). Sau khi ăn uống tại nhà hàng, các "thượng đế" có nhu cầu mua dâm sẽ được các ông chủ và quản lý đồng ý.

Giá bán dâm được Hyeon SeungJun và Jeon Byung Hwa quy định 1,8 triệu đồng/lần và là 3,3 triệu đồng nếu qua đêm. Quy định này được 2 ông chủ người Hàn phổ biến cho các quản lý.

Nhờ dịch vụ kinh doanh trá hình, sẵn sàng phục vụ tới bến khi khách có nhu cầu nên nhà hàng Vitamin thu hút rất đông khách nước ngoài, kéo doanh thu của nhà hàng thu về từ 300 đến 500 triệu đồng/1 ngày và hơn 10 tỷ đồng/ tháng.