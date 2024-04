Xe SUV nhập châu Âu tặng 100% phí trước bạ, khuấy động cuộc đua giảm giá

Sự trầm lắng của thị trường xe những tháng đầu năm buộc các hãng phải tung ưu đãi để hút khách. Trong khi các mẫu ô tô châu Á tại Việt Nam được giảm giá vài chục triệu đồng thì mức ưu đãi đối với các dòng xe châu Âu có thể lên đến cả trăm triệu đồng.

Chính sách tặng 100% trước bạ giúp Skoda Karoq cạnh tranh tốt hơn, khi mà các đối thủ ở phân khúc C-SUV liên tục chạy đua giảm giá thời gian gần đây (Ảnh: Đ.L).

Tương tự chính sách kích cầu được Chính phủ đưa ra trước đây để thúc đẩy xe "nội", Skoda là thương hiệu khơi mào cho việc ưu đãi lệ phí trước bạ. Trong đó, dòng xe Karoq (giá 999-1.089 triệu đồng) nhận mức hỗ trợ 100% phí trước bạ, còn mẫu xe đắt tiền hơn là Kodiaq (giá xe 1,189-1,409) được hưởng mức 50%.

Trong những giai đoạn thị trường xe khó khăn, Chính phủ đã một số lần tung chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ nhưng chỉ áp dụng cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Vì vậy ưu đãi mà hãng xe Cộng hòa Séc đưa ra được xem là động thái kích cầu chủ động, nhất là khi sản phẩm bán tại Việt Nam hiện nay của họ đều là xe nhập khẩu từ châu Âu.

Bộ đôi SUV của Skoda vẫn trên hành trình thuyết phục khách Việt, sau khi có màn ra mắt chính thức vào tháng 9/2023. Karoq thuộc phân khúc SUV 5 chỗ, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5 (759-999 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-919 triệu đồng) hay Ford Territory (799-929 triệu đồng).

Trong khi Skoda Kodiaq được tặng 50% trước bạ thì các mẫu xe đối thủ cũng chạy các chương trình kích cầu (Ảnh: Đ.L).

Với việc giảm 100% trước bạ, phiên bản khởi điểm của Karoq sẽ có giá ngang với phiên bản cao cấp của các mẫu xe đối thủ trên. Ngoài xuất xứ châu Âu, sản phẩm của Skoda còn cạnh tranh bằng các trang bị như đèn LED ma trận, cửa sổ trời toàn cảnh, giới hạn tốc độ, 7 túi khí…

Trong khi đó, Skoda Kodiaq sẽ phải "đấu" với những Kia Sorento (1,069-1,604 tỷ đồng), Hyundai Santa Fe (1,029-1,369 tỷ đồng) hay Ford Everest (1,099-1,499 tỷ đồng)… Mức chênh lệch giá giữa mẫu xe thương hiệu Séc này với đối thủ không quá lớn và càng được thu hẹp khi được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Xe sang châu Âu giảm giá cả trăm triệu đồng

Ngoài Skoda, cùng ở nhóm xe châu Âu thì những thương hiệu hạng sang như Mercedes, BMW cũng chạy ưu đãi.

Sự ảm đạm chung của thị trường xe buộc các thương hiệu ô tô châu Âu vốn kén khách phải tăng cường khuyến mại, trong bối cảnh năm 2024 đã đi hết quý I (Ảnh: Carbuzz).

Trong đó, một số mẫu như GT 53 4Matic+ Coupe FL được giảm 719 triệu đồng so với giá niêm yết, bản 4Matic+ Coupe được giảm 560 triệu hay GLA 45s, GLB 35 4Matic (V1) và A 35 4Matic (V1) với mức giảm 429-620 triệu đồng. Ba phiên bản của GLE 450 đều được giảm 669 triệu đồng. Mẫu xe 7 chỗ GLB 200 hạ giá 430 triệu đồng so với trước đây.

Dòng sedan như C 200 Avantgarde (V1), C 200 Ava Plus (V1), E 180 (V1), E 300 AMG (V1) hay E 200 Exclusive (V1) cũng nằm trong danh sách hưởng ưu đãi.

Với BMW, dòng 320i được giảm 100-300 triệu đồng tùy phiên bản. Các sản phẩm mới thuộc 3-Series, 5-Series, hay X5… cũng được phía hãng và đại lý giảm 50% lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện, phiếu dịch vụ hay các gói bảo dưỡng trị giá cả trăm triệu đồng.

Một thương hiệu xe châu Âu khác là Volkswagen cũng chạy đua khuyến mại. Trong đó, hai dòng SUV là Teramont và Touareg được giảm giá 400 triệu đồng. Ngoài ra để tăng tính hấp dẫn, nhà phân phối còn tung phiên bản đặc biệt của Teramont với hàng loạt trang bị được bổ sung nhưng xét theo giá niêm yết thì lại được giảm hơn 300 triệu đồng.