Xe hạng A tại Việt Nam: Chờ VinFast phá vỡ thế độc tôn của xe Hàn

Với giá bán dễ tiếp cận, các dòng xe hạng A tại Việt Nam vẫn luôn được khách Việt chú ý, bao gồm cả sedan, hatchback và xe gầm cao.

Ở năm 2021, phân hạng này vô cùng sôi động với sự cạnh tranh của đa dạng các sản phẩm đến từ các thương hiệu khác nhau. Trong đó, VinFast Fadil chính là mẫu xe bán chạy nhất với 24.128 chiếc được giao tới tay khách hàng. Tuy nhiên, câu chuyện của năm 2022 lại rất khác.

Nhiều sản phẩm "bay màu", xe Hàn lên ngôi

Năm 2022 là dịp thị trường ô tô Việt bùng nổ sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Thế nhưng không như những phân khúc khác có nhiều sản phẩm mới được ra mắt, nhóm xe hạng A lại chứng kiến lời chào tạm biệt một số tên tuổi.

Ngay từ đầu năm 2022, VinFast tuyên bố ngừng lắp ráp xe xăng để chuyển sang hướng đi thuần điện. Đến tháng 8/2022, Fadil cùng bộ đôi Lux đã chính thức bị "khai tử" trong sự tiếc nuối của đông đảo người dùng.

Dù bị "khai tử" sớm nhưng doanh số năm 2022 của VinFast Fadil vẫn đạt 10.661 xe (Ảnh: VinFast).

Tiếp đến vào cuối tháng 7 và tháng 8/20222, Honda Brio cùng Toyota Wigo lần lượt "giã từ" thị trường Việt Nam do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Điều này khiến phân hạng A thu gọn lại chỉ còn 4 cái tên: Hyundai Grand i10 (hatchback và sedan), Kia Morning (hatchback), Kia Sonet (SUV) và Toyota Raize (SUV).

Phân khúc xe hạng A chỉ còn lại đúng Toyota Raize là xe Nhật, còn lại đều đến từ các thương hiệu Hàn Quốc (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Nhờ sự "rút lui" của VinFast Fadil, Hyundai Grand i10 vươn lên trở thành sản phẩm dẫn đầu phân khúc A ở năm 2022, dù sức tiêu thụ giảm nhẹ so với 2021.

Doanh số các dòng xe hạng A tại Việt Nam năm 2022.

Vắng bóng Fadil, Hyundai Grand i10 trở thành lựa chọn số 1 của khách Việt (Ảnh: TC Motor).

Hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự trở lại của VinFast

Thế độc tôn của xe Hàn ở phân hạng A nhiều khả năng sẽ không duy trì được lâu bởi vào tháng 12/2022, VinFast đã mở cọc mẫu SUV điện cỡ A là VF 5 Plus và xe dự kiến chính thức bàn giao từ tháng 4/2023.

VinFast VF 5 Plus chỉ có một phiên bản với giá bán lẻ đề xuất 458 triệu đồng (không kèm pin) và 538 triệu đồng (kèm pin). Nếu chọn thuê bao pin, khách hàng sẽ cần trả 1,6 triệu đồng/tháng, không giới hạn số km sử dụng.

VinFast VF 5 Plus được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 134 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 135 Nm, có phạm vi hoạt động lên tới 300 km (Ảnh: VinFast Hải Phòng).

Giá niêm yết của VinFast VF 5 Plus không chênh nhiều so với bản cao nhất của Hyundai Grand i10. Trong khi đó, lợi thế cạnh tranh của xe điện so với xe xăng luôn nằm ở khả năng tiết kiệm.

Không chỉ vậy, VF 5 Plus còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ hiện đại như định vị xe từ xa, chẩn đoán lỗi tự động, đề xuất lịch trình bảo dưỡng tự động, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép… Trang bị an toàn gồm: kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo áp suất lốp.

Nội thất của VinFast VF 5 Plus (Ảnh: VinFast).

Với những ưu điểm như vậy, VinFast VF 5 Plus có sức hút lớn đối với người dùng, đặc biệt khi các dòng xe điện khác đến từ thương hiệu Việt dần tạo được thiện cảm với khách hàng.

Thế nhưng nguồn cung sẽ là một điểm đáng lo ngại đối với VF 5 Plus. Như VinFast VF e34 và VF 8 đã bắt đầu được bàn giao trước đó vẫn luôn gặp vấn đề về chuỗi cung ứng linh phụ kiện, phải đến tháng 12/2022 mới có thể giải quyết, giúp lượng xe tới tay khách hàng tăng đột biến.

Trong tháng cuối cùng của năm 2022, VinFast VF 8 bất ngờ ghi nhận doanh số kỷ lục đạt 2.730 chiếc, nhờ giải quyết được chuỗi cung ứng linh, phụ kiện (Ảnh: VinFast).

Không chỉ riêng mình VinFast quay lại tham chiến ở phân hạng A, Toyota Wigo cũng chuẩn bị tái đấu. Thông tin này chưa được Toyota Việt Nam xác nhận nhưng nhiều tư vấn bán hàng đã khẳng định "chắc như đinh đóng cột".

Vẫn chưa rõ Toyota Wigo 2023 có gì khác biệt về thiết kế so với phiên bản trước khi bị "khai tử" nhưng theo một số nguồn tin, xe có thể được nâng cấp lên thế hệ mới.

Toyota Wigo trước khi bị "khai tử" khỏi Việt Nam (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Phía đại lý cho hay ngoài động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 5, Toyota Wigo 2023 sắp quay trở lại Việt Nam còn một số điểm mới. Ở ngoại thất, đèn halogen đổi thành LED, loại bỏ đèn sương mù.

Nội thất bên trong có vô-lăng điều chỉnh lên/xuống thay vì cố định, ghế lái chỉnh 6 hướng thay vì 4 hướng như trước đây, tựa đầu ghế trước có khả năng tách rời. Xe còn được trang bị chìa khóa thông minh, màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hàng ghế thứ 2 có thể gập phẳng.

Tư vấn bán hàng còn cho hay Toyota Wigo 2023 sẽ được bổ sung thêm cân bằng điện tử, khóa cửa theo tốc độ, nhắc nhở thắt dây an toàn 2 ghế trước và cảnh báo điểm mù. Dự kiến, xe sẽ được ra mắt vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2023.

Nội thất phiên bản cũ của Toyota Wigo (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Ngoài ra, Honda WR-V được ra mắt Indonesia vào cuối năm 2022 cũng có thể được đưa về Việt Nam trong năm 2023. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Kia Sonet và Toyota Raize tại thị trường quốc tế còn tại nước ta, phân khúc SUV hạng A đang rất hấp dẫn bởi người tiêu dùng ngày càng chuyển hướng sang xe gầm cao.