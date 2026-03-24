Toyota Hilux Travo-e ra mắt tại Thái Lan, giá quy đổi hơn 1 tỷ đồng

Toyota mang ba phiên bản Hilux tới Triển lãm ô tô Bangkok - BIMS 2026 đang diễn ra ở Thái Lan, và tâm điểm là bản thuần điện Hilux Travo-e. Đây cũng là phiên bản gây nhiều tranh cãi nhất, với phần mũi xe mang phong cách nửa SUV nửa crossover.

Với các đường nét góc cạnh và bề mặt phẳng hơn, Hilux mang diện mạo hiện đại và hầm hố như xe tải cỡ lớn. Lưới tản nhiệt kín và cản trước cùng màu thân xe là những chi tiết được thiết kế, giúp nhận diện phiên bản thuần điện.

Toyota đã chính thức giới thiệu mẫu Hilux Travo-e tại Thái Lan (Ảnh: Top Gear Philippines).

Xe sử dụng hai mô-tơ điện, cho công suất kết hợp đạt 196 mã lực. Mô-tơ phía trước cho mô-men xoắn 205Nm, còn phía sau là 268,6Nm, kết hợp tạo thành hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Bộ pin 59,2kWh mang đến cho xe quãng đường di chuyển khoảng 315km sau mỗi lần sạc, theo tiêu chuẩn NEDC.

Xe hỗ trợ sạc chậm AC tối đa 10kW và sạc nhanh DC công suất 125kW. Thời gian sạc từ 20% lên 80% mất khoảng 30 phút.

Những giá trị cốt lõi của Hilux vẫn được giữ nguyên trên bản thuần điện, gồm: khung gầm rời, khoảng sáng gầm 212mm và khả năng lội nước 700mm - thông số chung cho mọi tùy chọn động cơ. Bản thuần điện còn có chế độ lái off-road riêng, được tinh chỉnh cho mô-men xoắn điện và hệ thống phanh tái sinh.

Hilux Travo-e có không gian nội thất lấy cảm hứng từ Land Cruiser FJ, tức là đậm chất off-road. Vật liệu nhựa xuất hiện nhiều trên táp-lô, ốp cửa và cụm điều khiển trung tâm. Nhiều hộc chứa đồ nhỏ được bố trí rải rác trong khoang cabin.

Nội thất thiết kế đơn giản, thực dụng vốn là nét đặc trưng của xe bán tải (Ảnh: Top Gear Philippines).

Trang bị nội thất đáng chú ý gồm: bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và vô lăng "mượn" từ mẫu Land Cruiser thế hệ mới.

Toyota vẫn giữ nhiều nút bấm vật lý cho các chức năng thường dùng, hợp lý cho một mẫu xe bán tải.

Các tính năng an toàn bao gồm gói hỗ trợ lái nâng cao với cảnh báo va chạm, giữ làn, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng mọi tốc độ, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù cùng 7 túi khí...

Tại thị trường Thái Lan, Toyota Hilux Travo-e có giá khởi điểm 1,491 triệu baht, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng. Mẫu xe có tỷ lệ nội địa hóa đạt 95% và dự kiến bắt đầu được giao tới khách hàng tại Thái Lan từ cuối năm nay.

Ngoài bản thuần điện đang thu hút sự chú ý, Toyota vẫn có phiên bản Hilux máy dầu, với tên gọi Hilux Travo, sử dụng động cơ turbodiesel 2.8L.

Phiên bản máy dầu Hilux Travo tại BIMS 2026 (Ảnh: Top Gear Philippines).

Về hình thức, bản máy dầu khác bản thuần điện ở phần ốp nhựa màu đen quanh thân xe, cũng như có thêm các chi tiết màu đen trên nắp ca-pô và cánh cửa.

Nội thất bản máy dầu cũng tương tự bản thuần điện Travo-e, nhưng được trang bị cần số truyền thống ở khu vực "yên ngựa".

Bản máy dầu Hilux Travo cũng có gói trang bị thể thao GR-S, với mũi xe màu đen, thay vì cùng màu thân xe, bộ vành Gazoo Racing, ốp gầm màu đỏ, và thanh thể thao ở phía sau.